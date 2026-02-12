Raluca Strămăturaru își ia "adio" de la Jocurile Olimpice. Anunțul făcut din Italia: "E ultima mea coborâre" - Antena Sport

Raluca Strămăturaru a făcut un anunț important privind cariera sa la o zi după proba de dublu feminin la sanie de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Sportiva în vârstă de 40 de ani a declarat că ediția din Italia a fost ultima pentru ea și că nu va mai participa peste patru ani la competiția din Franța.
Raluca Strămăturaru a participat ieri la Jocurile Olimpice în proba de dublu feminin la sanie alături de Carmen Manolescu și a obținut locul 9 în a doua manșă, cea mai bună clasare a țării noastre de până acum la ediția din Italia.
Raluca Strămăturaru se retrage de la Jocurile Olimpice după Milano-Cortina
După rezultatul din Italia, portdrapelul “tricolorilor” a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena Sport și s-a arătat extrem de încântată de ce a reușit să facă în proba de dublu feminin. În plus, Strămăturaru a avut și un mesaj pentru criticii care contestau rezultatul lor din a doua manșă de miercuri seara.
Pe final, Strămăturaru a anunțat că Jocurile Olimpice din Italia au fost ultimele din cariera ei și a făcut o retrospectivă pe repede înainte a anilor de când este angrenată în acest sport. Ultima coborâre a sportivei va avea loc astăzi, joi, în proba de ștafetă de la ora 19:00.
“Fiecare experiență e unică. Aseară a fost cu atât mai unică cu cât și eu, și Carmen, am avut toată familia alături de noi. Toată lumea spera la mai mult și la mai bine, au fost două manșe bune. Lumea când se uită la rezultat și vede: «A, ați fost foarte puține, aveți decât locul 9».
E ușor de comentat din afară. Puțină lume știe că cel puțin sania de dublu feminin, un sport abia introdus, e un sport foarte dificil. În același timp, uite că ne-a adus un rezultat destul de bun, sunt foarte mândră de proiectul pe care l-am făcut cu Carmen și cu Teo, antrenorul nostru.
Mai am în seara asta o manșă și cu siguranță e ultima mea coborâre la Jocurile Olimpice. Pentru Jocurile Olimpice cu siguranță nu voi mai fi la următoarea ediție, dar vedem, mai sunt Cupe Mondiale, Campionate Mondiale. E ok cum e acum. Emoțiile sunt diferite, nu e ușor, în același timp trebuie să fii pregătit și pentru momentul ăsta.
Cu siguranță nu m-aș fi gândit niciodată că o să practic acest sport. E o viață de om, 27 de ani, nu e puțin. Pot să spun că m-a modelat foarte mult ca și om. Datorită sportului și saniei sunt cine sunt astăzi și nu pot decât să fiu mândră de tot ce am realizat și de tot ce mi-a oferit sportul până în momentul ăsta“, a spus sportiva de 40 de ani în exclusivitate pentru Antena Sport.
Raluca Strămăturaru s-a apucat de sanie în 1996 și a participat la cinci ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice, competiție unde a obținut cea mai bună clasare în 2018, la PyeongChang, când a terminat pe 7 în proba individuală feminină.
