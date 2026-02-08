Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn - Antena Sport

Închide meniul
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn

Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn

Bogdan Stănescu Publicat: 8 februarie 2026, 17:59

Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn

Colaj AntenaSport, Profimedia Images

Fiul lui Ion Ţiriac, Ion Alexandru Ţiriac, a comentat căzătura teribilă suferită de Lindsey Vonn în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă.

Ion Alexandru Ţiriac a numit-o “o adevărată eroină” pe Lindsey Vonn.

Fiul lui Ion Ţiriac a reacţionat după căzătura cumplită a lui Lindsey Vonn: “Respect”

“Total brutal. O adevărată eroină, totuşi. Respect”, a scris Ion Alexandru Ţiriac pe InstaStory, publicând o imagine cu Lindsey Vonn din timpul accidentului ei teribil.

Lindsey Vonn a avut parte de o căzătură oribilă la Jocurile Olimpice! La proba de coborâre, campioana de 41 de ani a căzut la puţin timp după start şi a fost nevoită să rămână minute bune întinsă în zăpadă.

Triplă medaliată la Jocurile Olimpice, americanca a avut mari probleme înainte de Jocurile Olimpice, dar a ales să participe, chiar dacă a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat de la genunchiul stâng.

Fanii din tribune au fost înmărmuriţi când au văzut-o fără reacţie pe marea sportivă, care a primit imediat îngrijiri pe zăpadă, înainte de a fi luată de urgenţă cu un elicopter.

La 41 de ani, Lindsey Vonn, care a avut performanţe excepţionale după revenirea sa în probele de viteză de la începutul sezonului, avea ca obiectiv a patra sa medalie olimpică, după cele de la Vancouver 2010 (aur la coborâre şi bronz la slalom super-uriaş) şi PyeongChang 2018 (bronz la coborâre).

“Visul meu olimpic nu s-a terminat”, asigura Lindsey Vonn vinerea trecută, la câteva ore după ce a suferit căzătura. ”Este o situaţie foarte dificilă, dar, dacă ştiu să fac ceva, este să revin. Visul meu olimpic nu s-a terminat”, sublinia aceasta.

