Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn - Antena Sport

Triplă medaliată la Jocurile Olimpice, americanca a avut mari probleme înainte de Jocurile Olimpice, dar a ales să participe, chiar dacă a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat de la genunchiul stâng.

Lindsey Vonn a avut parte de o căzătură oribilă la Jocurile Olimpice ! La proba de coborâre, campioana de 41 de ani a căzut la puţin timp după start şi a fost nevoită să rămână minute bune întinsă în zăpadă.

Fanii din tribune au fost înmărmuriţi când au văzut-o fără reacţie pe marea sportivă, care a primit imediat îngrijiri pe zăpadă, înainte de a fi luată de urgenţă cu un elicopter.

La 41 de ani, Lindsey Vonn, care a avut performanţe excepţionale după revenirea sa în probele de viteză de la începutul sezonului, avea ca obiectiv a patra sa medalie olimpică, după cele de la Vancouver 2010 (aur la coborâre şi bronz la slalom super-uriaş) şi PyeongChang 2018 (bronz la coborâre).

“Visul meu olimpic nu s-a terminat”, asigura Lindsey Vonn vinerea trecută, la câteva ore după ce a suferit căzătura. ”Este o situaţie foarte dificilă, dar, dacă ştiu să fac ceva, este să revin. Visul meu olimpic nu s-a terminat”, sublinia aceasta.