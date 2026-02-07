Rezultatele înregistrate sâmbătă de Team România la Jocurile Olimpice! Daniela Toth, performanţa zilei - Antena Sport

Daniela Toth a încheiat sâmbătă concursul feminin de sărituri cu schiurile pe trambulina normală de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 în top 30 cele mai bune săritoare din lume, după două evoluţii extraordinare.

Dana s-a calificat în manşa finală şi a terminat competiţia pe locul 30, cu un total de 207,4 puncte.

Daniela Toth, performanţă la Jocurile Olimpice de iarnă

Daniela Toth este singura sportivă din România la sărituri cu schiurile aflată la a treia participare consecutivă la Jocurile Olimpice de Iarnă.

Tot la sărituri cu schiurile pe trambulina normală, Delia Folea, aflată la debut olimpic, s-a clasat pe locul 48, cu 78,3 puncte.

La sanie simplu masculin, au concurat sâmbătă Eduard Crăciun şi Valentin Creţu.