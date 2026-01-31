"Dacă voi susţine pe cineva...". Rafael Nadal va fi prezent la finala Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, de la Australian Open - Antena Sport

Închide meniul
“Dacă voi susţine pe cineva…”. Rafael Nadal va fi prezent la finala Carlos Alcaraz – Novak Djokovic, de la Australian Open

Viviana Moraru Publicat: 31 ianuarie 2026, 10:29

Rafael Nadal, în timpul unui eveniment/ Profimedia

Rafael Nadal (39 de ani) va fi prezent la finala dintre Carlos Alcaraz (22 de ani) şi Novak Djokovic (38 de ani), de la Australian Open 2026. Campionul spaniol, retras la finalul lui 2024, a recunoscut faptul că îl va susţine pe compatriotul său, însă s-ar bucura şi dacă Nole s-ar impune pentru a 11-a oară la Melbourne.

Rafael Nadal s-a declarat bucuros pentru faptul că va privi finala live, din tribunele arenei Rod Laver. Spaniolul a triumfat de două ori la Melbourne, în 2009 şi în 2022.

Rafael Nadal a prefaţat duelul dintre Carlos Alcaraz şi Novak Djokovic, fiind convins că liderul ATP se va reface la timp, după bătălia care a durat peste cinci ore cu Alexander Zverev, din semifinale.

“Va fi o plăcere să văd finala live. După ce nu am mai jucat la un nivel profesionist de ceva timp, primul lucru pe care îl vreau este să mă bucur de o bătălie la un nivel excelent.

Am o relaţie bună cu Carlos, am fost împreună la Jocurile Olimpice, în echipa Spaniei. Dacă Novak va câştiga, mă voi bucura pentru el într-un fel, e spectaculos ce face. Nu va fi o dramă pentru mine, dar dacă trebuie să susţin pe cineva, simt că trebuie să-l susţin pe Carlos.

A fost un meci captivant (n.r. cel din semifinale, cu Alexander Zverev), a avut puţin din toate. A fost dramatic pentru ce s-a întâmplat cu Carlos în al treilea set şi după, aşa cum se întâmplă în astfel de situaţii, apar crampele. Dacă reuşeşti să rezişti ceva timp, de obicei trec, dar uneori sunt crampe de tensiune.

Sunt sigur că Alcaraz se va recupera. Chiar dacă a fost o bătălie de lungă durată, nici cealaltă semifinală nu a fost una scurtă, cu un jucător de altă vârstă. Cred că, Carlos, are o şansă mai bună să se recupereze faţă de Novak.

(N.r. Despre semifinala lui Novak Djokovic) Cred că a fost un meci dificil pentru Jannik, el era marele favorit. Dar a jucat împotriva unui jucător care are o istorie specială la acest turneu. Înveţi din tot, din victorii şi înfrângeri”, a declarat Rafael Nadal, conform marca.com, înaintea finalei dintre Carlos Alcaraz şi Novak Djokovic, de la Australian Open 2026.

1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi”
