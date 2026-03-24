Accidentare horror în NBA. Un jucător a fost scos pe targă după ce genunchiul său a cedat

Andrei Nicolae Publicat: 24 martie 2026, 10:32

Moses Moody, accidentat în Golden State Warriors @ Dallas Mavericks / Profimedia

NBA oferă de cele mai multe ori momente spectaculoase, însă ca în orice sport, baschetul american este marcat și de accidentări extrem de dureroase. Cel mai recent “episod” din categoria menționată anterior s-a produs la meciul dintre Golden State Warriors și Dallas Mavericks, unde Moses Moody, jucătorul francizei din California, a fost protagonistul.

Moses Moody, baschetbalistul care evoluează pe poziția de shooting guard la Golden State Warriors, a suferit o accidentare groaznică în partida disputată de echipa sa în arena celor de la Dallas Mavericks. După patru sferturi în care cele două echipe nu au putut tranșa soarta meciului, totul s-a decis în prelungiri, unde s-a produs și incidentul în cauză.

Cum a arătat accidentarea lui Moses Moody

La scorul de 136-131 pentru formația lui Steve Kerr, cu aproximativ un minut înainte de final, Moody i-a furat mingea lui Cooper Flagg și s-a dus “țintă” spre coș, pregâtindu-se pentru un dunk. În momentul în care și-a făcut pașii, genunchiul său stâng a cedat și s-a prăbușit pe parchet. Pe imaginile de pe transmisie s-a văzut cât de dureroasă și serioasă este problema lui Moddy.

Jucătorul care marcase 23 de puncte până în acel punct al meciului n-a mai putut continua partida și a fost scos pe targă pentru a fi dus de urgență să facă o radiografie. Steve Kerr, antrenorul partidei, a spus imediat după meci următoarele: “Nu știm ce e, dar a arătat foarte rău“, potrivit marca.com.

Golden State a câștigat meciul cu 137-131 în fața lui Dallas, însă vestea mai importantă este clar cea legată de situația lui Moody, care așteaptă rezultatul analizelor. Shooting guard-ul de 23 de ani a fost titular în 49 din cele 60 de partide pe care le-a jucat în acest sezon pentru Warriors, înregistrând o medie de 12,1 puncte per meci.

În urma rezultatului de pe arena din Dallas, Golden State a ajuns la un bilanț de 34-38 și și-a menținut poziția a 10-a din Vest, în timp ce Mavericks au ajuns la 49 de înfrângeri, fiind clasați pe locul 13.

Loading ... Loading ...
