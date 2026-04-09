Cele mai tari meciuri din finalul sezonului regulat din NBA se văd în AntenaPLAY. Nuggets @ Spurs, partida “vedetă”

Sezonul regulat din NBA se apropie de final, iar două partide extrem de interesante, una din Conferința de Vest, iar cealaltă din Est, urmează să fie transmise la finalul acestei săptămâni în AntenaPLAY.
Boston Celtics primește vizita celor de la Orlando Magic, în timp ce San Antonio Spurs dă piept pe teren propriu cu echipa lui Nikola Jokic, Denver Nuggets.
Magic @ Celtics și Nuggets @ Spurs, meciurile săptămânii în AntenaPLAY
Prima partidă care va fi transmisă pe 13 aprilie, în noaptea de duminică spre luni, va fi cea dintre Orlando Magic și Boston Celtics.
Campioana NBA din 2024 se află pe locul 2 în ierarhia din Est, cu un bilanț de 54-25, iar în acest moment nu mai poate câștiga conferința, unde lider este Detroit Pistons De cealaltă parte, Orlando Magic are în prezent 44 de victorii și 36 de eșecuri și se luptă pentru un loc în Top 6, care să scape formația din Florida de turneul de play-in.
La câteva ore distanță, va începe un alt meci și mai interesant. Denver și San Antonio se vor întâlni într-una dintre cele mai tari confruntări care închid sezonul regulat și care coincid cu meciul cu numărul 82 pentru ambele francize.
Spurs sunt pe locul 2 și sunt siguri că de pe această poziție vor intra în play-off, în timp ce Nuggets se află pe locul 3, fiind în continuare în luptă pentru acest plasament cu Houston Rockets și Los Angeles Lakers. În cazul în care Wembanyama își va reveni după accidentarea suferită în meciul cu Philadelphia 76ers, atunci vom avea parte de un duel extrem de tare între francez și Nikola Jokic, triplu câștigător al titlului de MVP al sezonului regulat.
Programul meciurilor din această săptămână din NBA
- Orlando Magic @ Boston Celtics, 13 aprilie (noaptea de duminică spre luni), ora 01:00
- Denver Nuggets @ San Antonio Spurs, 13 aprilie, ora 03:30
