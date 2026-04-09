Cele mai tari meciuri din finalul sezonului regulat din NBA se văd în AntenaPLAY. Nuggets @ Spurs, partida “vedetă”

Andrei Nicolae Publicat: 9 aprilie 2026, 23:15

Jokic și Wembanyama, într-un meci San Antonio Spurs - Denver Nuggets / Getty Images

Sezonul regulat din NBA se apropie de final, iar două partide extrem de interesante, una din Conferința de Vest, iar cealaltă din Est, urmează să fie transmise la finalul acestei săptămâni în AntenaPLAY.

Boston Celtics primește vizita celor de la Orlando Magic, în timp ce San Antonio Spurs dă piept pe teren propriu cu echipa lui Nikola Jokic, Denver Nuggets.

Magic @ Celtics și Nuggets @ Spurs, meciurile săptămânii în AntenaPLAY

Prima partidă care va fi transmisă pe 13 aprilie, în noaptea de duminică spre luni, va fi cea dintre Orlando Magic și Boston Celtics.

Campioana NBA din 2024 se află pe locul 2 în ierarhia din Est, cu un bilanț de 54-25, iar în acest moment nu mai poate câștiga conferința, unde lider este Detroit Pistons De cealaltă parte, Orlando Magic are în prezent 44 de victorii și 36 de eșecuri și se luptă pentru un loc în Top 6, care să scape formația din Florida de turneul de play-in.

La câteva ore distanță, va începe un alt meci și mai interesant. Denver și San Antonio se vor întâlni într-una dintre cele mai tari confruntări care închid sezonul regulat și care coincid cu meciul cu numărul 82 pentru ambele francize.

Spurs sunt pe locul 2 și sunt siguri că de pe această poziție vor intra în play-off, în timp ce Nuggets se află pe locul 3, fiind în continuare în luptă pentru acest plasament cu Houston Rockets și Los Angeles Lakers. În cazul în care Wembanyama își va reveni după accidentarea suferită în meciul cu Philadelphia 76ers, atunci vom avea parte de un duel extrem de tare între francez și Nikola Jokic, triplu câștigător al titlului de MVP al sezonului regulat.

Programul meciurilor din această săptămână din NBA

  • Orlando Magic @ Boston Celtics, 13 aprilie (noaptea de duminică spre luni), ora 01:00
  • Denver Nuggets @ San Antonio Spurs, 13 aprilie, ora 03:30
Românii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din MoldovaRomânii din Germania care trimit în fiecare lună donaţii pentru sute de copii din Moldova
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Citește și:
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Observator
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”
Fanatik.ro
Fotbalistul unei echipe importante din Spania, scos din echipă pentru o relație cu fiica unei legende a clubului? ”Oamenii vorbesc multe”
0:05 10 apr.

FotoMircea Lucescu va fi înmormântat vineri. Programul funeraliilor fostului selecţioner al României
23:55

Şahtior – AZ Alkmaar 3-0, cu Ahmetov în tribune. Raţiu l-a învins la scor pe Răzvan Marin. Rezultatele zilei
23:53

Freiburg – Celta Vigo 3-0. Ionuț Radu și colegii săi, umiliți în turul sferturilor de finală Europa League
23:50

VIDEOOmagiu superb în București pentru Mircea Lucescu: “De la km. 0 al României spre toată lumea fotbalului”
23:20

FotoPremieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
22:47

Dezastru pentru Istvan Kovacs! Spaniolii anunţă că UEFA vrea să-l excludă din toate competiţiile sezonului
Vezi toate știrile
1 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 2 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu 3 Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii 4 VIDEO & FOTORămas-bun, Mircea Lucescu! 15.000 de oameni i-au adus un omagiu fostului selecţioner. Ahmetov: “O mare tragedie” 5 Reacţia grecilor după ce l-au văzut pe Răzvan Lucescu plângând pe Arena Naţională 6 VIDEOMesaj sfâşietor de la Răzvan Lucescu pentru Anghel şi Edi Iordănescu: “Ne-a luat pe amândoi de mână”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de aniAverea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani