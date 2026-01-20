Finalul unei ere! LeBron James nu va fi titular în NBA All-Star Game 2026 - Antena Sport

Legendarul LeBron James, de la Los Angeles Lakers, nu va fi în “cinci-ul” de bază la evenimentul All-Star Game, tradiţionalul meci anual al vedetelor din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), programat pe 15 februarie la Los Angeles, încheind astfel o serie de 21 de ani consecutivi în care a fost selectat ca titular, transmite Reuters.
James (41 de ani) ratează astfel un loc în top 5 pentru prima dată din 2005 şi va trebui să aştepte până pe 1 februarie pentru a afla dacă va participa la un al 22-lea All-Star Game în 23 de sezoane de când joacă în NBA.
LeBron James nu va fi titular în NBA All-Star Game 2026
Starul francez Victor Wembanyama a fost selecţionat, luni, pentru a disputa al doilea său All-Star Game, graţie votului fanilor, jucătorilor şi presei, informează AFP.
După ce a fost ales “înlocuitor” în sezonul trecut, francezul, care şi-a sărbătorit cea de-a 22-a aniversare la începutul lunii, a făcut încă un pas înainte, ocupându-şi locul printre cei zece “titulari” la tradiţionalul eveniment de gală al ligii nord-americane.
Fanii (50%), jucătorii (25%) şi un juriu media (25%) au votat pentru cinci jucători din Conferinţa de Vest şi cinci din Conferinţa de Est, indiferent de poziţia lor, cărora li se vor alătura, aşa cum este tradiţia, 14 jucători aleşi de antrenori.
În Conferinţa de Vest, “Wemby” (San Antonio Spurs) şi-a câştigat un loc printre vedetele ligii, alături de actualul MVP canadian Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), de triplul MVP sârb (2021, 2022, 2024) Nikola Jokic (Denver Nuggets), de starul slovac Luka Doncic (Los Angeles Lakers) şi de Stephen Curry (Golden State Warriors).
Cade Cunningham (Detroit Pistons), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) şi Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) au fost selecţionaţi în Conferinţa de Est.
Conceptul de “titular” şi “rezervă” va fi pur onorific, întrucât NBA a implementat un nou format de competiţie pentru a încerca încă o dată să revigoreze acest eveniment tradiţional, care va avea loc pe 15 februarie în Intuit Dome, arena ultramodernă a echipei Los Angeles Clippers.
În urma internaţionalizării campionatului său, prestigioasa ligă nord-americană de baschet a decis să opună “Statele Unite împotriva Restului Lumii”, cu un mini-turneu cu trei echipe de câte opt jucători, două cu jucători locali şi una compusă din străini.
O fază a grupelor va fi urmată de o finală între cele mai bune două echipe, fiecare meci având o durată de 12 minute.
Wembanyama este astfel deja asigurat că va face parte dintr-o “echipă de vis” alături de Gilgeous-Alexander, Jokic, Doncic şi Antetokounmpo.
Dacă la sfârşitul procesului de selecţie nu vor fi suficienţi jucători internaţionali sau americani, comisarul Adam Silver va invita jucători suplimentari.
