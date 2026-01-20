Finalul unei ere! LeBron James nu va fi titular în NBA All-Star Game 2026 - Antena Sport

Legendarul LeBron James, de la Los Angeles Lakers, nu va fi în “cinci-ul” de bază la evenimentul All-Star Game, tradiţionalul meci anual al vedetelor din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), programat pe 15 februarie la Los Angeles, încheind astfel o serie de 21 de ani consecutivi în care a fost selectat ca titular, transmite Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

James (41 de ani) ratează astfel un loc în top 5 pentru prima dată din 2005 şi va trebui să aştepte până pe 1 februarie pentru a afla dacă va participa la un al 22-lea All-Star Game în 23 de sezoane de când joacă în NBA.

LeBron James nu va fi titular în NBA All-Star Game 2026

Starul francez Victor Wembanyama a fost selecţionat, luni, pentru a disputa al doilea său All-Star Game, graţie votului fanilor, jucătorilor şi presei, informează AFP.

După ce a fost ales “înlocuitor” în sezonul trecut, francezul, care şi-a sărbătorit cea de-a 22-a aniversare la începutul lunii, a făcut încă un pas înainte, ocupându-şi locul printre cei zece “titulari” la tradiţionalul eveniment de gală al ligii nord-americane.

Fanii (50%), jucătorii (25%) şi un juriu media (25%) au votat pentru cinci jucători din Conferinţa de Vest şi cinci din Conferinţa de Est, indiferent de poziţia lor, cărora li se vor alătura, aşa cum este tradiţia, 14 jucători aleşi de antrenori.