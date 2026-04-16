LaMelo Ball, amendat cu 60.000 de dolari pentru conduită imprudentă

Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) l-a amendat, miercuri, pe LaMelo Ball, jucătorul echipei Charlotte Hornets, cu 60.000 de dolari pentru conduită imprudentă împotriva lui Bam Adebayo de la Miami Heat şi pentru limbaj vulgar în timpul unui interviu de după meci, informează EFE.

Ambele infracţiuni au avut loc marţi, în cursul meciului câştigat de Hornets cu 127-126 în faţa lui Heat în barajul pentru calificarea în play-off. Hornets o va înfrunta pe Orlando Magic pentru un bilet în faza finală.

Incidentul cu Adebayo a avut loc în al doilea sfert, când Ball l-a apucat pe adversar de gleznă, făcându-l să cadă la podea, să se lovească la spate şi să fie nevoit să părăsească terenul.

NBA a descris incidentul drept “un contact inutil şi imprudent” care a creat “un risc semnificativ de accidentare”.

Ball a fost amendat cu 35.000 de dolari pentru această acţiune, precum şi cu încă 25.000 de dolari pentru folosirea de limbaj vulgar în timpul unui interviu de după meci.