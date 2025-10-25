Luka Doncic, 49 de puncte pentru LA Lakers cu Minnesota Timberwolves - Antena Sport

Luka Doncic a înscris 49 de puncte pentru Los Angeles Lakers în meciul câştigat pe teren propriu de echipa sa, cu scorul de 128-110, în faţa formaţiei Minnesota Timberwolves, vineri seara, în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA).
Doncic, autorul a 43 de puncte în partida de marţi cu Golden State Warriors, este al patrulea jucător din istoria NBA care înscrie peste 40 de puncte în primele două meciuri ale sezonului, după Wilt Chamberlain, Michael Jordan şi Anthony Davis.
În afara celor 49 de puncte, slovenul a mai reuşit 11 recuperări şi 8 pase decisive în meciul cu Timberwolves.
Starul LeBron James nu a evoluat pentru Los Angeles Lakers în această întâlnire, din cauza unei probleme medicale care l-a împiedicat să joace şi în meciul de debut cu Warriors. “King James” urmează să fie indisponibil timp de câteva săptămâni.
Rezultate NBA
- Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 129-102
- Dallas Mavericks – Washington Wizards 107-117
- Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 124-131
- New York Knicks – Boston Celtics 105-95
- Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 128-110
- Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 139-119
- Sacramento Kings – Utah Jazz 105-104
- Houston Rockets – Detroit Pistons 111-115
- Memphis Grizzlies – Miami Heat 114-146
- New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 116-120, după prelungiri
- Orlando Magic – Atlanta Hawks 107-111
- Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 116-122
