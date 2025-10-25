Luka Doncic, 49 de puncte pentru LA Lakers cu Minnesota Timberwolves - Antena Sport

Luka Doncic a înscris 49 de puncte pentru Los Angeles Lakers în meciul câştigat pe teren propriu de echipa sa, cu scorul de 128-110, în faţa formaţiei Minnesota Timberwolves, vineri seara, în campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA).

Luka Doncic, 49 de puncte pentru LA Lakers

Doncic, autorul a 43 de puncte în partida de marţi cu Golden State Warriors, este al patrulea jucător din istoria NBA care înscrie peste 40 de puncte în primele două meciuri ale sezonului, după Wilt Chamberlain, Michael Jordan şi Anthony Davis.

În afara celor 49 de puncte, slovenul a mai reuşit 11 recuperări şi 8 pase decisive în meciul cu Timberwolves.

Starul LeBron James nu a evoluat pentru Los Angeles Lakers în această întâlnire, din cauza unei probleme medicale care l-a împiedicat să joace şi în meciul de debut cu Warriors. “King James” urmează să fie indisponibil timp de câteva săptămâni.

