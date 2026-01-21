Luka Doncic, un nou triple-double! Victorie pentru Los Angeles Lakers pe terenul lui Denver Nuggets - Antena Sport

Los Angeles Lakers s-a impus cu 115-107 în faţa lui Denver Nuggets, marţi, în deplasare, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), graţie unei triple-duble (categorie statistică de peste zece unităţi) a vedetei Luka Doncic, autor a 38 puncte, 13 recuperări şi 10 pase decisive, informează AFP.
Starul sloven a fost secondat de LeBron James, autor a 19 puncte, 9 recuperări şi 8 pase decisive.
Luka Doncic, triple-double în Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 115-107
Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 22:00, va avea loc meciul dintre New York Knicks şi Philadelphia 76ers. Duminică, de la ora 00:30, se va juca partida dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves.
Alte rezultate consemnate marţi în NBA:
- Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 110-116
- Chicago Bulls – Los Angeles Clippers 138-110
- Houston Rockets – San Antonio Spurs 111-106
- Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 127-122
- Golden State Warriors – Toronto Raptors 127-145
- Sacramento Kings – Miami Heat 130-117
Conferinţa de Est
- 1. Detroit Pistons 31 victorii-10 înfrângeri
- 2. Boston Celtics 26-16
- 3. New York Knicks 25-18
…
Conferinţa de Vest
- 1. Oklahoma City Thunder 36 victorii-8 înfrângeri
- 2. San Antonio Spurs 30-14
- 3. Denver Nuggets 29-15
…
- Finalul unei ere! LeBron James nu va fi titular în NBA All-Star Game 2026
- Oklahoma City – Cleveland Cavaliers 136-104. Shai Gilgeous-Alexander a făcut show, cu 30 de puncte marcate
- Kevin Durant a urcat pe 6 în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA. Următorul în top: Michael Jordan
- Proiectul istoric al NBA prinde contur! Adam Silver confirmă interesul pentru PSG
- Oklahoma City Thunder, eşec în deplasare cu Miami Heat. Bam Adebayo, jucătorul meciului