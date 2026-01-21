Luka Doncic, un nou triple-double! Victorie pentru Los Angeles Lakers pe terenul lui Denver Nuggets - Antena Sport

Los Angeles Lakers s-a impus cu 115-107 în faţa lui Denver Nuggets, marţi, în deplasare, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), graţie unei triple-duble (categorie statistică de peste zece unităţi) a vedetei Luka Doncic, autor a 38 puncte, 13 recuperări şi 10 pase decisive, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul sloven a fost secondat de LeBron James, autor a 19 puncte, 9 recuperări şi 8 pase decisive.

Luka Doncic, triple-double în Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 115-107

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 22:00, va avea loc meciul dintre New York Knicks şi Philadelphia 76ers. Duminică, de la ora 00:30, se va juca partida dintre Golden State Warriors şi Minnesota Timberwolves.

Alte rezultate consemnate marţi în NBA:

Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 110-116

Chicago Bulls – Los Angeles Clippers 138-110

Houston Rockets – San Antonio Spurs 111-106

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 127-122

Golden State Warriors – Toronto Raptors 127-145

Sacramento Kings – Miami Heat 130-117

Conferinţa de Est