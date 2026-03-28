Moment istoric în NBA. LeBron James și Bronny, primul assist tată-fiu: „Ceva deosebit pentru familia noastră”

LeBron James, superstarul din NBA, şi fiul său Bronny James, au fost autorii primei pase decisive din istoria NBA între un tată şi fiul său.
LeBron i-a pasat lui Bronny pentru o aruncare de trei puncte, în al doilea sfert al meciului câştigat pe teren propriu de echipa lor, Los Angeles Lakers, în faţa formaţiei Brooklyn Nets (scor 116-99).
Moment istoric în NBA, cu LeBron James și fiul Bronny
LeBron şi Bronny sunt primii tată şi fiu care joacă în acelaşi timp în NBA şi, în plus, sunt şi coechipieri.
LEBRON ASSIST TO BRONNY 🔥
FIRST FATHER-AND-SON ASSIST IN NBA HISTORY 🙌 pic.twitter.com/awKkQpPkGk
— Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2026
“A fost cu siguranţă un moment deosebit pentru noi şi pentru familie”, a spus LeBron James (41 ani), cel mai prolific marcator din istoria Ligii nord-americane de baschet.
Bronny James, în vârstă de 21 de ani, a fost recrutat de Los Angeles Lakers cu ocazia Draf-tului din 2024, iar până în prezent a disputat 33 de meciuri în NBA.
Rezultate:
- Toronto Raptors – New Orleans Pelicans 119-106
- Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets 116-99
- Boston Celtics – Atlanta Hawks 109-102
Cleveland Cavaliers – Miami Heat 149-128
- Golden State Warriors – Washington Wizards 131-126
- Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 93-100
- Denver Nuggets – Utah Jazz 135-129
- Memphis Grizzlies – Houston Rockets 109-119
- Oklahoma City Thunder – Chicago Bulls 131-113
- Indiana Pacers – Los Angeles Clippers 113-114
