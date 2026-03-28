Moment istoric în NBA. LeBron James și Bronny, primul assist tată-fiu: „Ceva deosebit pentru familia noastră”

LeBron James, superstarul din NBA, şi fiul său Bronny James, au fost autorii primei pase decisive din istoria NBA între un tată şi fiul său.

LeBron i-a pasat lui Bronny pentru o aruncare de trei puncte, în al doilea sfert al meciului câştigat pe teren propriu de echipa lor, Los Angeles Lakers, în faţa formaţiei Brooklyn Nets (scor 116-99).

Moment istoric în NBA, cu LeBron James și fiul Bronny

LeBron şi Bronny sunt primii tată şi fiu care joacă în acelaşi timp în NBA şi, în plus, sunt şi coechipieri.

LEBRON ASSIST TO BRONNY 🔥

pic.twitter.com/awKkQpPkGk

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2026

“A fost cu siguranţă un moment deosebit pentru noi şi pentru familie”, a spus LeBron James (41 ani), cel mai prolific marcator din istoria Ligii nord-americane de baschet.