Premieră în NBA! Cei trei fraţi Antetokounmpo vor evolua împreună la Milwaukee Bucks - Antena Sport

Alex Antetokounmpo se va alătura fraţilor săi Giannis şi Thanasis la echipa Milwaukee Bucks, potrivit ESPN. O premieră în istoria NBA.
Alex Antetokounmpo, în vârstă de 24 de ani, va semna un „contract bidirecţional” cu Bucks, după cum a raportat ESPN luni. După mai multe treceri prin NBA G-League între 2021 şi 2024 şi în Europa, el va juca pentru prima dată în NBA.
Giannis, Alex şi Thanasis Antetokounmpo vor evolua împreună la Milwaukee Bucks
The Milwaukee Bucks are signing Alex Antetokounmpo to a two-way NBA deal, joining older brothers Giannis and Thanasis, Octagon’s Alex Saratsis tells ESPN. This marks the first time in NBA history that three brothers are on active roster contracts with the same team. pic.twitter.com/X7JdTURinQ
— Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2025
Va fi pentru prima dată în istoria NBA când trei fraţi vor juca în aceeaşi echipă.
Al patrulea frate, Kostas Antetokounmpo, în vârstă de 27 de ani, a jucat un sezon cu Dallas Mavericks (2018-2019) şi două sezoane cu Los Angeles Lakers (2019-2021).
