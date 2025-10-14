Premieră în NBA! Cei trei fraţi Antetokounmpo vor evolua împreună la Milwaukee Bucks - Antena Sport

Închide meniul
Premieră în NBA! Cei trei fraţi Antetokounmpo vor evolua împreună la Milwaukee Bucks

Premieră în NBA! Cei trei fraţi Antetokounmpo vor evolua împreună la Milwaukee Bucks

Premieră în NBA! Cei trei fraţi Antetokounmpo vor evolua împreună la Milwaukee Bucks

Publicat: 14 octombrie 2025, 11:56

Premieră în NBA! Cei trei fraţi Antetokounmpo vor evolua împreună la Milwaukee Bucks

Alex, Giannis şi Thanasis Antetokounmpo / Profimedia

Alex Antetokounmpo se va alătura fraţilor săi Giannis şi Thanasis la echipa Milwaukee Bucks, potrivit ESPN. O premieră în istoria NBA.

Alex Antetokounmpo, în vârstă de 24 de ani, va semna un „contract bidirecţional” cu Bucks, după cum a raportat ESPN luni. După mai multe treceri prin NBA G-League între 2021 şi 2024 şi în Europa, el va juca pentru prima dată în NBA.

Giannis, Alex şi Thanasis Antetokounmpo vor evolua împreună la Milwaukee Bucks

Alex Antetokounmpo, în vârstă de 24 de ani, va semna un „contract bidirecţional” cu Bucks, după cum a raportat ESPN luni. După mai multe treceri prin NBA G-League între 2021 şi 2024 şi în Europa, el va juca pentru prima dată în NBA.

Va fi pentru prima dată în istoria NBA când trei fraţi vor juca în aceeaşi echipă.

Al patrulea frate, Kostas Antetokounmpo, în vârstă de 27 de ani, a jucat un sezon cu Dallas Mavericks (2018-2019) şi două sezoane cu Los Angeles Lakers (2019-2021).

NBA revine în AntenaPLAY la finalul lunii octombrie. Primele transmisiuni din acest sezon vor avea loc pe 26 octombrie:

  • Phoenix Suns – Denver Nuggets, 26 octombrie, 03:00
  • Boston Celtics – Detroit Pistons, 26 octombrie, 21:30
