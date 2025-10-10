LeBron James va rata startul de sezon din NBA. Cât va lipsi starul lui LA Lakers - Antena Sport

Superstarul LeBron James, în vârstă de 40 de ani, suferă de sciatică, ceea ce îl va ţine pe tuşă timp de trei-patru săptămâni.

El va rata cu siguranţă primul meci al sezonului NBA, pe care Los Angeles Lakers îl va disputa împotriva Warriors, la 21 octombrie, la Crypto.com Arena. „LBJ” a renunţat deja la primele două meciuri de pregătire ale clubului său.

LeBron James va rata startul de sezon din NBA

LeBron James se pregăteşte pentru cel de-al 23-lea sezon, un record în istoria NBA. Cel mai bun marcator din istoria ligii nord-americane (42.184 puncte), el a încheiat sezonul 2024-25 cu 24,4 puncte, 8,2 pase decisive şi 7,8 recuperări.

Dacă ar lipsi doar trei săptămâni, el ar putea spera la o revenire împotriva Memphis, la 31 octombrie.