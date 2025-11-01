Philadelphia 76ers, prima înfrângere din acest sezon! Toate rezultatele de vineri din NBA - Antena Sport

Philadelphia 76ers a înregistrat prima înfrângere din acest sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cedând, vineri pe propriul teren, cu 108-109 în faţa lui Boston Celtics, informează AFP.

După patru victorii consecutive, 76ers au cedat la limită în ciuda celor 26 de puncte înscrise de Tyrese Maxey, în timp ce Celtics au mizat pe Jaylen Brown, autor a 32 de puncte, dintre care jumătate în primul sfert.

Philadelphia 76ers, prima înfrângere din acest sezon de NBA

Într-un alt meci, Los Angeles Lakers a putut conta din nou pe vedeta sa Luka Doncic, revenit pe parchet după o pauză de o săptămână din cauza unei accidentări, impunându-se în deplasare, cu 117-112, în faţa lui Memphis Grizzlies.

Starul sloven şi-a trecut în cont 44 de puncte, o nouă performanţă, după ce în primele două meciuri a înscris 43 şi 49 de puncte. Înaintea lui, doar Wilt Chamberlain a debutat un sezon cu trei meciuri cu peste 40 de puncte.

Rezultate consemnate vineri în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA):