Play-off-ul NBA începe pe 18 aprilie. Trei echipe îşi aşteaptă adversarele din prima rundă

NBA se pregăteşte de startul play-off-ului. Zilele acestea au loc ultimele meciuri din turneul play-in şi trei echipe îşi aşteaptă adversarele din prima rundă. Până în acest moment se cunosc cinci meciuri din prima rundă.

Play-off-ul NBA începe pe 18 aprilie

Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons şi Boston Celtics sunt echipele care îşi aşteaptă adversarele din prima rundă. Boston Celtics va întâlni câştigătoarea duelului Philadelphia 76ers – Orlando Magic, în timp ce echipa care va pierde va juca împotriva lui Charlotte Hornets. Câştigătoarea acestui meci va juca împotriva lui Detroit Pistons în prima rundă.

În vest, doar Oklahoma City Thunder trebuie să îşi mai afle adversara. Campioana sezonului trecut mai are de aşteptat. Câştigătoarea duelului Los Angeles Clippers – Golden State Warriors va întâlni Pheonix Suns în ultima rundă a turneului play-in. Câştigătoarea acestui meci va ajunge apoi să joace în prima rundă contra lui Oklahoma City Thunder.

În Conferinţa de Vest, celelalte meciuri sunt Los Angeles Lakers – Houston Rockets, Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves şi San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers. În Est, meciurile care se cunosc în acest moment din prima rundă a play-off-ului sunt Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors şi New York Knicks – Atlanta Hawks.