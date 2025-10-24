Premieră în istoria NBA la meciul lui Oklahoma City Thunder! Campioana s-a impus dramatic cu Indiana Pacers - Antena Sport

Noaptea dinspre joi spre vineri a oferit două meciuri de-a dreptul dramatice în NBA. Prima partidă, ce a marcat reeditarea finalei dintre Oklahoma City Thunder și Indiana Pacers, s-a încheiat după două reprize de prelungiri, iar cea de-a doua, Denver Nuggets – Golden State Warriors, a avut și ea nevoie de încă 5 minute de “overtime”.
Partida dintre cele două finaliste de anul trecut a marcat și o premieră absolută în istoria ligii din America de Nord. Oklahoma City Thunder a devenit prima franciză din NBA care să înceapă sezonul cu două meciuri care să se ducă în două reprize de prelungiri.
Oklahoma City Thunder, victorie dramatică în fața celor de la Pacers
Duelul dintre Oklahoma City și Indiana a fost unul extrem de echilibrat, ținând cont că niciuna dintre echipe nu a reușit să se desprindă la mai mult de 10 puncte în timpul celor patru sferturi. În ultimele secunde ale timpului regulamentar, când Thunder conduceau cu 113 la 111, Pascal Siakam a reușit o aruncare de la semidistanță și a trimis meciul în prelungiri.
În cele 5 minute, nicio echipă nu a reușit să se desprindă, însă tot Oklahoma City a fost aproape să câștige când cronometrul mai indica doar câteva secunde. Bennedict Mathurin a trecut de Shai Gilegous-Alexander și a reușit un layup care a condus partida spre a doua repriză de prelungiri.
În final, Oklahoma City s-a impus cu 141-135 și a obținut a doua victorie a sezonului, după ce în duelul de deschidere cu Houston Rockets s-a impus tot după două “overtime-uri”. Shai Gilgeous-Alexander a fost magic și a marcat 55 de puncte, scriind și el o pagină de istorie dintr-un anumit punct de vedere. MVP-ul în exercițiu al ligii a mers de 40 de ori la linia de libere în primele două meciuri din noul sezon, un record pentru NBA.
SGA totals his FIFTH 50+ point game with OKC, tying Russell Westbrook for most in franchise history 🤯
Russell Westbrook: 5 games
Shai Gilgeous-Alexander: 5 games
Kevin Durant: 4 games https://t.co/4kXjDLNKRA pic.twitter.com/Ml1RKMIGXr
— NBA.com/Stats (@nbastats) October 24, 2025
Steph Curry a fost “nașul” celor de la Denver Nuggets
În a doua partidă de azi-noapte, Golden State Warriors s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Denver Nuggets, la capătul unui meci care a avut și el nevoie de o repriză de prelungiri. Campioana din 2023 a început mai bine partida și după primele două sferturi, avea un avans de nouă puncte.
Warriors au recuperat pe final, iar la scorul de 120-117 pentru Nuggets, Stephen Curry a reușit o aruncare de trei puncte și a trimis meciul în “overtime”. În cele cinci minute adiționale, conducătorul de joc a oferit o prestație fabuloasă și și-a condus echipa spre victorie, marcând 42 de puncte.
NIGHT. NIGHT. 😴 https://t.co/iqLc67aKYe pic.twitter.com/kd4cFoZ5ej
— NBA (@NBA) October 24, 2025
De la Nuggets a ieșit în evidență Aaron Gordon, care a înscris 50 de puncte, alăturându-se unui club select de jucători care au marcat atât de mult în meciul de deschidere al propriei echipe. Pe listă se mai află legende precum Michael Jordan, Elgin Baylor sau Wilt Chamberlain.
NBA, cea mai tare competiție de baschet de pe planetă, se vede exclusiv în AntenaPLAY.
- Șoc în NBA! Un fost campion, arestat de FBI pentru operațiuni ilegale cu mafia. Alți doi jucători, vizați
- Victor Wembanyama, 40 de puncte şi o performanţă spectaculoasă la revenirea după 8 luni la San Antonio Spurs
- Legendarul Michael Jordan și-a spus oful într-o apariție rară la TV: “Mi-aș dori să iau o pastilă și să joc acum”
- Cele 43 de puncte ale lui Luka Doncic n-au fost de ajuns. Los Angeles Lakers, eșec cu Golden State Warriors
- Oklahoma City Thunder, victorie la debutul în noul sezon din NBA