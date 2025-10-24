Premieră în istoria NBA la meciul lui Oklahoma City Thunder! Campioana s-a impus dramatic cu Indiana Pacers - Antena Sport

Noaptea dinspre joi spre vineri a oferit două meciuri de-a dreptul dramatice în NBA. Prima partidă, ce a marcat reeditarea finalei dintre Oklahoma City Thunder și Indiana Pacers, s-a încheiat după două reprize de prelungiri, iar cea de-a doua, Denver Nuggets – Golden State Warriors, a avut și ea nevoie de încă 5 minute de “overtime”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre cele două finaliste de anul trecut a marcat și o premieră absolută în istoria ligii din America de Nord. Oklahoma City Thunder a devenit prima franciză din NBA care să înceapă sezonul cu două meciuri care să se ducă în două reprize de prelungiri.

Oklahoma City Thunder, victorie dramatică în fața celor de la Pacers

Duelul dintre Oklahoma City și Indiana a fost unul extrem de echilibrat, ținând cont că niciuna dintre echipe nu a reușit să se desprindă la mai mult de 10 puncte în timpul celor patru sferturi. În ultimele secunde ale timpului regulamentar, când Thunder conduceau cu 113 la 111, Pascal Siakam a reușit o aruncare de la semidistanță și a trimis meciul în prelungiri.

În cele 5 minute, nicio echipă nu a reușit să se desprindă, însă tot Oklahoma City a fost aproape să câștige când cronometrul mai indica doar câteva secunde. Bennedict Mathurin a trecut de Shai Gilegous-Alexander și a reușit un layup care a condus partida spre a doua repriză de prelungiri.

În final, Oklahoma City s-a impus cu 141-135 și a obținut a doua victorie a sezonului, după ce în duelul de deschidere cu Houston Rockets s-a impus tot după două “overtime-uri”. Shai Gilgeous-Alexander a fost magic și a marcat 55 de puncte, scriind și el o pagină de istorie dintr-un anumit punct de vedere. MVP-ul în exercițiu al ligii a mers de 40 de ori la linia de libere în primele două meciuri din noul sezon, un record pentru NBA.