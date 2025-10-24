Specialiștii au dat verdictul! Ce șanse de calificare mai au FCSB și Universitatea Craiova în fazele eliminatorii - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Specialiștii au dat verdictul! Ce șanse de calificare mai au FCSB și Universitatea Craiova în fazele eliminatorii

Specialiștii au dat verdictul! Ce șanse de calificare mai au FCSB și Universitatea Craiova în fazele eliminatorii

Publicat: 24 octombrie 2025, 10:59

Jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu Bologna / Profimedia

FCSB și Universitatea Craiova, cele două reprezentante ale României în grupele principale ale cupelor europene, nu au reușit să se impună joi seară. Prima care a jucat a fost FCSB, în grupa principală Europa League. Meciul de pe Arena Națională a fost câștigat de Bologna cu 2-1.

În etapa a doua a grupei principale Conference League, Universitatea Craiova a obținut primul punct în această competiție, după ce a remizat în partida contra armenilor de la Noah, scor 1-1, într-un meci în care echipa lui Mirel Rădoi a condus cu 1-0.

Specialiștii au anunțat ce șanse de calificare mai au FCSB și Universitatea Craiova în fazele eliminatorii din Europa League, respectiv Conference League

În urma acestor rezultate, specialiștii de la Football Meets Data au calculat șansele de calificare ale celor două echipe din România. După primele trei etape, FCSB se află pe locul 28 în Europa League, iar campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 are un procentaj de 18,3% de a prinde un loc în primele 24 de echipe. În ceea ce privește clasarea în primele 8 echipe, adică asigurarea unui loc direct în optimile de finală ale competiției, șansele sunt mult mai mici, de doar 0,3%.

După două meciuri la rând pe teren propriu în Europa League, pentru FCSB urmează două deplasări. Mai întâi vor merge la Basel, după care la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad.

În ceea ce o privește pe Universitatea Craiova, lucrurile stau ceva mai bine. După remiza cu Noah, într-un meci în care echipa lui Mirel Rădoi pornea drept favorită, oltenii au șanse de 34,3% de a merge mai departe în Conference League.

Runda următoare, Universitatea Craiova va merge pe terenul celor de la Rapid Viena, după care pe stadionul Ion Oblemenco vor veni nemții de la Mainz.

Pentru FCSB urmează acum duelul din Liga 1 de pe Arena Națională cu UTA Arad, în timp ce oltenii se pregătesc pentru deplasarea de la Clinceni, acolo unde o vor întâlni pe Metaloglobus, echipa de pe ultimul loc care a reușit să o învingă etapa trecută pe FCSB.

1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 FCSB – Bologna 1-2. Campioana României pierde al doilea meci la rând în Europa League
