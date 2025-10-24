Specialiștii au dat verdictul! Ce șanse de calificare mai au FCSB și Universitatea Craiova în fazele eliminatorii - Antena Sport

FCSB și Universitatea Craiova, cele două reprezentante ale României în grupele principale ale cupelor europene, nu au reușit să se impună joi seară. Prima care a jucat a fost FCSB, în grupa principală Europa League. Meciul de pe Arena Națională a fost câștigat de Bologna cu 2-1.

În etapa a doua a grupei principale Conference League, Universitatea Craiova a obținut primul punct în această competiție, după ce a remizat în partida contra armenilor de la Noah, scor 1-1, într-un meci în care echipa lui Mirel Rădoi a condus cu 1-0.

Specialiștii au anunțat ce șanse de calificare mai au FCSB și Universitatea Craiova în fazele eliminatorii din Europa League, respectiv Conference League

În urma acestor rezultate, specialiștii de la Football Meets Data au calculat șansele de calificare ale celor două echipe din România. După primele trei etape, FCSB se află pe locul 28 în Europa League, iar campioana ultimelor două sezoane din Liga 1 are un procentaj de 18,3% de a prinde un loc în primele 24 de echipe. În ceea ce privește clasarea în primele 8 echipe, adică asigurarea unui loc direct în optimile de finală ale competiției, șansele sunt mult mai mici, de doar 0,3%.

După două meciuri la rând pe teren propriu în Europa League, pentru FCSB urmează două deplasări. Mai întâi vor merge la Basel, după care la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad.

În ceea ce o privește pe Universitatea Craiova, lucrurile stau ceva mai bine. După remiza cu Noah, într-un meci în care echipa lui Mirel Rădoi pornea drept favorită, oltenii au șanse de 34,3% de a merge mai departe în Conference League.