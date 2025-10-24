Elena Rybakina s-a calificat la Turneul Campioanelor! Lista completă a jucătoarelor de la Riad - Antena Sport

Elena Rybakina, din Kazahstan, se alătură sportivelor Aryna Sabalenka, numărul 1 mondial, Iga Swiatek, campioana en titre Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys şi Jasmine Paolini în turneul de la Riad.

Jucătoarea în vârstă de 26 de ani şi-a asigurat calificarea într-un mod dramatic la ultimul turneu posibil din acest an, având nevoie să ajungă cel puţin în semifinale săptămâna aceasta la Toray Pan Pacific Open din Tokyo, ceea ce a şi făcut, învingând-o pe Victoria Mboko în sferturile de finală.

Elena Rybakina, ultima jucătoare calificată la Turneul Campioanelor

Mirra Andreeva şi Ekaterina Alexandrova vor fi prima şi, respectiv, a doua rezervă.

„Lista jucătoarelor de clasă mondială pentru WTA Finals este acum completă şi abia aştept să urez bun venit acestui grup inspirator de sportive la Riyadh”, a declarat Garbiñe Muguruza, directoarea WTA Finals. „În acest sezon, am văzut opt campioane diferite în turneele WTA 1000 şi în turneele de Grand Slam, ceea ce demonstrează incredibila profunzime şi dramatism al turneului WTA, iar acum totul este pregătit pentru finalul perfect la WTA Finals.”

Rybakina va participa la Turneul Campioanelor pentru al treilea an consecutiv. Ea a intrat în istorie în 2023 ca prima jucătoare din Kazahstan calificată la simplu.