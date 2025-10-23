Șoc în NBA! Un fost campion, arestat de FBI pentru operațiuni ilegale cu mafia. Alți doi jucători, vizați - Antena Sport

Închide meniul
Șoc în NBA! Un fost campion, arestat de FBI pentru operațiuni ilegale cu mafia. Alți doi jucători, vizați

Andrei Nicolae Publicat: 23 octombrie 2025, 18:09

Chauncey Billups, în timpul unui meci / Profimedia

Chauncey Billups, antrenorul celor de la Portland Trail Blazers și campion NBA în anul 2004, a fost arestat de FBI pentru o presupusă participare într-o operațiune ilegală de poker în care au fost implicate și elemente de crimă organizată. Vestea vine ca un adevărat “cutremur” pentru lumea baschetului, care a fost lovită de alte două arestări: cele ale lui Terry Rozier și Damon Jones.

FBI a condus în dimineața zilei de joi o investigație privind pariurile, iar mai multe nume din sportul pe parchet au apărut pe lista instituției. Terry Rozier, despre care se zvonea de mult că e asociat cu lumea pariurilor, dar și Chauncey Billups, au fost săltați de agenții Biroului Federal de Informații, a anunțat jurnalistul ESPN Shams Charania.

Cutremur în NBA. Arestări efectuate de FBI

În ceea ce îl privește pe Terry Rozier, conducătorul de joc al celor de la Miami Heat, acesta a fost arestat în dimineața zilei de joi în Orlando, după ce trupa din Florida a jucat contra celor de la Orlando Magic. Baschetbalistul de 31 de ani a fost reținut în urma unei presupuse implicări într-o schemă ilegală de pariuri sportive ce s-ar fi produs pe 23 martie 2023, potrivit gazzetta.it.

Atunci, casele de pariuri au sesizat că există un interes suspect pentru parierea pe statisticile jucătorului, iar asta i-a obligat pe bookmakeri să oprească acțiunile de acest fel care îl vizau pe Rozier. În timpul meciului dintre Charlotte Hornets (n.r. pentru care evolua jucătorul) și New Orleans Pelicans, Rozier a evoluat 10 minute până să iasă din cauza unei accidentări la picior.

Nu mai puțin de 30 de pariuri au fost plasate pe statisticile jucătorului în 46 de minute. În cadrul aceleiași investigații a fost arestat și Damon Jones, un fost baschetbalist în vârstă de 49 de ani, “la pachet” cu membri din mafia pariurilor.

Chauncey Billups a ajuns și el pe lista FBI

Spre deosebire de Rozier, Chauncey Billups, un nume mare din baschetul american, a fost reținut pentru implicarea sa în operațiuni ilegale la meciuri de poker. Fostul conducător de joc a petrecut 17 ani în NBA și a câștigat titlul de campion în 2004, cu o echipă a lui Detroit Pistons din care mai făceau parte Ben și Rasheed Wallace, Richard Hamilton sau Tayshaun Prince.

Din 2021, Chauncey Billups este antrenorul lui Portland Trail Blazers, alături de care nu a reușit până acum să se califice în play-off.

Comentarii


1 Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene 2 Generalii i-au făcut preţul lui Gigi Becali pentru marca Steaua: 11,4 milioane de dolari! Ce a decis patronul FCSB 3 Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte 4 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: "Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?" 5 Ioan Varga a primit ofertă pentru clubul CFR Cluj! Decizia patronului a fost imediată: "Ne facem de râs" 6 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii
