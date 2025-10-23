Șoc în NBA! Un fost campion, arestat de FBI pentru operațiuni ilegale cu mafia. Alți doi jucători, vizați - Antena Sport

Chauncey Billups, antrenorul celor de la Portland Trail Blazers și campion NBA în anul 2004, a fost arestat de FBI pentru o presupusă participare într-o operațiune ilegală de poker în care au fost implicate și elemente de crimă organizată. Vestea vine ca un adevărat “cutremur” pentru lumea baschetului, care a fost lovită de alte două arestări: cele ale lui Terry Rozier și Damon Jones.

FBI a condus în dimineața zilei de joi o investigație privind pariurile, iar mai multe nume din sportul pe parchet au apărut pe lista instituției. Terry Rozier, despre care se zvonea de mult că e asociat cu lumea pariurilor, dar și Chauncey Billups, au fost săltați de agenții Biroului Federal de Informații, a anunțat jurnalistul ESPN Shams Charania.

Cutremur în NBA. Arestări efectuate de FBI

În ceea ce îl privește pe Terry Rozier, conducătorul de joc al celor de la Miami Heat, acesta a fost arestat în dimineața zilei de joi în Orlando, după ce trupa din Florida a jucat contra celor de la Orlando Magic. Baschetbalistul de 31 de ani a fost reținut în urma unei presupuse implicări într-o schemă ilegală de pariuri sportive ce s-ar fi produs pe 23 martie 2023, potrivit gazzetta.it.

Atunci, casele de pariuri au sesizat că există un interes suspect pentru parierea pe statisticile jucătorului, iar asta i-a obligat pe bookmakeri să oprească acțiunile de acest fel care îl vizau pe Rozier. În timpul meciului dintre Charlotte Hornets (n.r. pentru care evolua jucătorul) și New Orleans Pelicans, Rozier a evoluat 10 minute până să iasă din cauza unei accidentări la picior.

Nu mai puțin de 30 de pariuri au fost plasate pe statisticile jucătorului în 46 de minute. În cadrul aceleiași investigații a fost arestat și Damon Jones, un fost baschetbalist în vârstă de 49 de ani, “la pachet” cu membri din mafia pariurilor.