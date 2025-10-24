Încă un critic pentru Mircea Lucescu! Giovanni Becali: "Târnovanu e bun, dar e bun la FCSB, nu e bun la națională!" - Antena Sport

Cu sigutanţă cel mai bun om al FCSB în Liga Europa, în acest sezon, a fost Ștefan Târnovanu! Portarul este în acest moment şi cel mai bun goalkeeper al competiţiei.

Portarul FCSB-ului a primit patru goluri în Liga Europa, dar a reuşit să-şi salveze echipa din multe situaţii dificile. El a avut câte șapte parade cu Young Boys Berna și Go Ahead Eagles și șase cu Bologna. Aceste intervenţii l-au propulsat Târnovanu în fruntea topului din Europa League, destinat portarilor.

Cum evoluţia lui la FCSB a fost din ce în ce mai bună, la echipa naţională a României el a rămas rezervă! Giovanni Becali a vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, şi face şi o dezvăluire: jucătorul este supărat că Lucescu nu-l foloseşte titular!

„Târnovanu e bun, dar e bun la FCSB, nu e bun la națională. Asta e… Măcar cu Moldova să fi jucat și el. E puțin supărat, mergi la națională, stai atâtea zile și n-ai nicio șansă. Important este că apără la FCSB și o face bine. A apărat două goluri ieri, putea lua două goluri. Așteaptă, joacă, are 24 de ani, are timp, nu este o problemă. Să vedem. Nu știu dacă este monitorizat, am avut discuții în Turcia cu Galatasaray, dar ei acum se uită în top 5 campionate”, a spus Giovanni Becali pentru Fanatik.ro.