Proiectul istoric al NBA prinde contur! Adam Silver confirmă interesul pentru PSG - Antena Sport

Proiectul istoric al NBA prinde contur! Adam Silver confirmă interesul pentru PSG

Dan Roșu Publicat: 18 ianuarie 2026, 11:56

Proiectul istoric al NBA prinde contur! Adam Silver confirmă interesul pentru PSG

Adam Silver - Profimedia Images

NBA face progrese concrete în ceea ce priveşte proiectul său de ligă europeană, iar Parisul pare mai mult ca niciodată un loc strategic. Aflat la Londra pentru meciul Orlando-Memphis, Adam Silver a confirmat că sunt în desfăşurare discuţii cu Paris Saint-Germain cu privire la o viitoare „NBA Europe”, cu o lansare planificată pentru sezonul 2027-2028, în parteneriat cu FIBA.

Şeful ligii nord-americane a lăudat expertiza clubului parizian, subliniind că acesta concurează „la cel mai înalt nivel” şi posedă „know-how-ul necesar pentru a opera un club de baschet de top”, recunoscând în acelaşi timp existenţa unor schimburi directe cu instituţia pariziană.

Proiectul istoric al NBA prinde contur

La rândul său, directorul adjunct al NBA, Mark Tatum, a subliniat importanţa pieţei pariziene, evidenţiind puterea mărcii PSG, capacitatea sa de a crea o cultură puternică şi legătura sa cu marca Jordan – elemente considerate perfect compatibile cu lumea baschetului.

În spatele acestui interes reciproc se află un proiect ambiţios, impulsionat de contactul regulat dintre Qatar Sports Investments şi NBA privind crearea unei echipe PSG Basketball cu un loc permanent în viitoarea ligă europeană.

Adam Silver consideră că provocarea este „ambiţioasă, dar realizabilă”, chiar dacă structura competiţiei urmează să fie finalizată, cu douăsprezece francize fondatoare şi patru cluburi din Liga Campionilor de Baschet (BCL) care vor fi selectate în termen de optsprezece luni.

Aspectul financiar rămâne central, Bloomberg raportând o taxă de înscriere care ar putea ajunge la 1,5 miliarde de dolari, o sumă pe care Silver a confirmat-o că ar fi suportată în mare parte de cluburile solicitante. Rolul Paris Basketball, clubul creat în 2018 şi o forţă motrice din spatele renaşterii baschetului de top în capitală, rămâne, de asemenea, de clarificat. Pentru NBA, Paris atrage atât jucători consacraţi, cât şi noi investitori, iar dialogul rămâne deschis cu toate părţile interesate.

 

