Proiectul istoric al NBA prinde contur! Adam Silver confirmă interesul pentru PSG - Antena Sport

NBA face progrese concrete în ceea ce priveşte proiectul său de ligă europeană, iar Parisul pare mai mult ca niciodată un loc strategic. Aflat la Londra pentru meciul Orlando-Memphis, Adam Silver a confirmat că sunt în desfăşurare discuţii cu Paris Saint-Germain cu privire la o viitoare „NBA Europe”, cu o lansare planificată pentru sezonul 2027-2028, în parteneriat cu FIBA.

Şeful ligii nord-americane a lăudat expertiza clubului parizian, subliniind că acesta concurează „la cel mai înalt nivel” şi posedă „know-how-ul necesar pentru a opera un club de baschet de top”, recunoscând în acelaşi timp existenţa unor schimburi directe cu instituţia pariziană.

Proiectul istoric al NBA prinde contur

La rândul său, directorul adjunct al NBA, Mark Tatum, a subliniat importanţa pieţei pariziene, evidenţiind puterea mărcii PSG, capacitatea sa de a crea o cultură puternică şi legătura sa cu marca Jordan – elemente considerate perfect compatibile cu lumea baschetului.

În spatele acestui interes reciproc se află un proiect ambiţios, impulsionat de contactul regulat dintre Qatar Sports Investments şi NBA privind crearea unei echipe PSG Basketball cu un loc permanent în viitoarea ligă europeană.

Adam Silver consideră că provocarea este „ambiţioasă, dar realizabilă”, chiar dacă structura competiţiei urmează să fie finalizată, cu douăsprezece francize fondatoare şi patru cluburi din Liga Campionilor de Baschet (BCL) care vor fi selectate în termen de optsprezece luni.