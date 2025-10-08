Sezonul 2025-2026 din NBA se vede exclusiv în AntenaPLAY. Primele meciuri din octombrie - Antena Sport

Aventura dintr-un nou sezon de NBA este pe cale să înceapă, iar cele mai interesante meciuri ale ligii se văd în AntenaPLAY. Cea mai importantă competiție de baschet din lume urmează să își înceapă stagiunea cu numărul 80 pe data de 21 octombrie, iar pasionații sportului au multe aspecte de urmărit, pe lângă lupta la titlu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sezonul din NBA începe cu meciul campioanei en-titre, Oklahoma City Thunder, care primește vizita celor de la Houston Rockets. Meciul va fi unul cu însemnătate, ținând cont că jucătorii lui Mark Daigneault își vor primi inelele de campioni, iar în arenă va fi ridicat un banner în cinstea triumfului din sezonul trecut. În plus, Kevin Durant, venit în această vară la trupa din Texas, va reveni în fața fanilor echipei la care a petrecut nouă ani din carieră.

Cele mai importante informații înainte de noul sezon din NBA

Oklahoma City Thunder, franciza care “deschide” balul în noul sezon, este cea care va fi nevoită să își apere titlul de campioană cucerit în premieră sezonul trecut. Trupa condusă din teren de MVP-ul Shai Gilgeous-Alexander va avea însă rivali pe măsură atât din Conferința de Vest, cât și din cea de Est.

În vest, Anthony Edwards își dorește cu siguranță să o ajute pe Minnesota Timberwolves să ajungă într-o finală, dar și Nikola Jokic visează la un nou titlu alături de Denver Nuggets, după cel din 2023. În mod evident, din ecuație nu pot fi scoși nici Los Angeles Lakers, care vor avea parte de primul sezon complet cu Luka Doncic și LeBron James în lot.

În ceea ce privește fosta echipă a lui Luka, Dallas Mavericks, rămâne de văzut cum se va descurca franciza din Texas cu primul pick din draft, Cooper Flagg, în teren. O altă echipă cu un jucător tânăr promițător, San Antonio Spurs, va trebui să parcurgă primul sezon după 29 de ani fără legendarul antrenor, Gregg Popovich, care s-a retras de pe banca tehnică. Victor Wembanyama, vedeta cvintuplei campioane, speră să primească ajutorul lui Dylan Harper, jucătorul selectat cu a doua alegere din draft-ul care a avut loc în vară.