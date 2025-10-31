San Antonio Spurs, start istoric de sezon în NBA. Premieră la echipa condusă în teren de Victor Wembanyama - Antena Sport

Starul francez Victor Wembanyama a fost din nou decisiv pentru San Antonio Spurs, contribuind la cel mai bun start din istoria echipei într-un sezon din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

Franciza din Texas a ajuns la cinci victorii din tot atâtea meciuri, după ce s-a impus cu 107-101 în faţa lui Miami Heat, joi, pe teren propriu, informează AFP.

Spurs, o nouă victorie cu Wembanyama lider

Wembaynama şi-a trecut în cont 27 de puncte, 18 recuperări, 6 pase decisive şi 5 capace, fiind decisiv şi în ultimele cinci minute de joc, cu o aruncare de la distanţă.

La rândul său, campioana en-titre Oklahoma City Thunder continuă să-şi menţină imaculat debutul de sezon, câştigând cu 127-108 în faţa formaţiei Washington Wizards, graţie vedetei incontestabile Shai Gilgeous-Alexander, care a reuşit 31 de puncte şi 7 pase decisive. Thunder rămâne lider în Conferinţa de Vest, cu un bilanţ perfect, şase victorii din tot atâtea partide.

