Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

San Antonio Spurs, start istoric de sezon în NBA. Premieră la echipa condusă în teren de Victor Wembanyama - Antena Sport

Home | NBA | San Antonio Spurs, start istoric de sezon în NBA. Premieră la echipa condusă în teren de Victor Wembanyama
Video

San Antonio Spurs, start istoric de sezon în NBA. Premieră la echipa condusă în teren de Victor Wembanyama

Andrei Nicolae Publicat: 31 octombrie 2025, 11:24

Comentarii

Victor Wembanyama, după un coș marcat pentru San Antonio Spurs / Profimedia

Starul francez Victor Wembanyama a fost din nou decisiv pentru San Antonio Spurs, contribuind la cel mai bun start din istoria echipei într-un sezon din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Franciza din Texas a ajuns la cinci victorii din tot atâtea meciuri, după ce s-a impus cu 107-101 în faţa lui Miami Heat, joi, pe teren propriu, informează AFP.

Spurs, o nouă victorie cu Wembanyama lider

Wembaynama şi-a trecut în cont 27 de puncte, 18 recuperări, 6 pase decisive şi 5 capace, fiind decisiv şi în ultimele cinci minute de joc, cu o aruncare de la distanţă.

La rândul său, campioana en-titre Oklahoma City Thunder continuă să-şi menţină imaculat debutul de sezon, câştigând cu 127-108 în faţa formaţiei Washington Wizards, graţie vedetei incontestabile Shai Gilgeous-Alexander, care a reuşit 31 de puncte şi 7 pase decisive. Thunder rămâne lider în Conferinţa de Vest, cu un bilanţ perfect, şase victorii din tot atâtea partide.

Reclamă
Reclamă

Alte rezultate consemnate joi în NBA:

  • Charlotte Hornets – Orlando Magic 107-123
  • Milwaukee Bucks – Golden State Warriors 120-110

Lideri în Conferinţa de Est sunt Chicago Bulls şi Philadelphia 76ers cu 4 victorii din 4 meciuri, potrivit agerpres.ro.

Facturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai multFacturile la electricitate şi căldură cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cât vom plăti mai mult
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Observator
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Ce urmează după valul de căldură din ultimele zile
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
Fanatik.ro
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
12:24
OFICIAL Legia a anunţat despărţirea de Edi Iordănescu
11:54
Xabi Alonso a anunțat ce se întâmplă cu Vinicius, după ce brazilianul nu i-a cerut scuze în online: “Caz închis”
11:36
EXCLUSIVMotivele pentru care Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului cu Legia
11:15
Americanii au dezvăluit ce salariu uriaş are Lionel Messi la Inter Miami
11:08
România, loc rușinos într-un clasament UEFA. Capitolul la care țara noastră e la coada Europei
11:01
Edi Iordănescu a cerut rezilierea contractului, la miezul nopţii! 99% va pleca de la Legia
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului