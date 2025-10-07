Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

All-Star Game 2026 va avea loc la Los Angeles - Antena Sport

Home | NBA | All-Star Game 2026 va avea loc la Los Angeles

All-Star Game 2026 va avea loc la Los Angeles

Publicat: 7 octombrie 2025, 12:41

Comentarii
All-Star Game 2026 va avea loc la Los Angeles

All-Star Game 2025 - Profimedia Images

Adam Silver, comisarul NBA, a confirmat luni că All-Star Game 2026 se va disputa la Intuit Dome, noua sală a echipei Clippers.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adam Silver a declarat că liga nu intenţionează să mute All-Star Weekend în afara noii săli a Los Angeles Clippers, în timp ce se desfăşoară o anchetă pentru a stabili dacă echipa a încălcat regulile privind plafonul salarial în ceea ce îl priveşte pe Kawhi Leonard.

All-Star Game 2026 va avea loc la Los Angeles

„Nu se pune problema mutării All-Star Game”, a afirmat Silver luni la sediul NBC Sports din Stamford, Connecticut.

„Planificarea All-Star Game şi a activităţilor conexe se desfăşoară în mod complet independent de ancheta în curs”, a adăugat el.

Liga a lansat o anchetă luna trecută după ce jurnalistul Pablo Torre a dezvăluit un contract de sponsorizare „fictiv” în valoare de 28 de milioane de dolari între Leonard şi Aspiration, o companie californiană specializată în dezvoltare durabilă, care a intrat în faliment anul acesta. Proprietarul Clippers, Steve Ballmer, investise anterior 50 de milioane de dolari în Aspiration, iar echipa încheiase în septembrie 2021 un parteneriat de 300 de milioane de dolari cu această companie.

Reclamă
Reclamă

Dacă anchetatorii vor stabili că regulile privind plafonul salarial au fost încălcate, sancţiunile NBA pot include amenzi de până la 7,5 milioane de dolari, anularea contractelor şi pierderea viitoarelor opţiuni de draft. Comentariile lui Silver au fost făcute în timp ce NBC discuta despre revenirea sa ca difuzor al NBA în acest sezon. NBC urmează să transmită All-Star Game de la Intuit Dome pe 15 februarie. Liga a atribuit All-Star Weekend 2026 echipei Clippers în ianuarie 2024, cu câteva luni înainte de deschiderea noii lor săli pentru sezonul 2024-2025.

 

Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă proviziiPotop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
Observator
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni
14:46
Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri
13:48
Rodrygo, neverosimil înainte de El Clasico: “Să uităm sezonul trecut, a fost oribil”. Brazilianul vrea revanșa
13:34
Gigi Becali, reacţie savuroasă după ce Adi Mutu l-a numit “master of destabilization”
13:30
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după abandonul Jelenei Ostapenko. Românca, prim set perfect
12:56
Urmările meciului cu Craiova. Mihai Popescu, surprins cu ochiul vânăt la antrenamentul naționalei Românei. Foto
12:52
Lisav Eissat, primul interviu după convocarea în premieră la naționala României. Povestea sa + pe cine are idol
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 2 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 3 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 4 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”
Citește și
Cele mai citite
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor
Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor AngelescuRapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu