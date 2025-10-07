All-Star Game 2026 va avea loc la Los Angeles - Antena Sport

Adam Silver, comisarul NBA, a confirmat luni că All-Star Game 2026 se va disputa la Intuit Dome, noua sală a echipei Clippers.
Adam Silver a declarat că liga nu intenţionează să mute All-Star Weekend în afara noii săli a Los Angeles Clippers, în timp ce se desfăşoară o anchetă pentru a stabili dacă echipa a încălcat regulile privind plafonul salarial în ceea ce îl priveşte pe Kawhi Leonard.
All-Star Game 2026 va avea loc la Los Angeles
„Nu se pune problema mutării All-Star Game”, a afirmat Silver luni la sediul NBC Sports din Stamford, Connecticut.
„Planificarea All-Star Game şi a activităţilor conexe se desfăşoară în mod complet independent de ancheta în curs”, a adăugat el.
Liga a lansat o anchetă luna trecută după ce jurnalistul Pablo Torre a dezvăluit un contract de sponsorizare „fictiv” în valoare de 28 de milioane de dolari între Leonard şi Aspiration, o companie californiană specializată în dezvoltare durabilă, care a intrat în faliment anul acesta. Proprietarul Clippers, Steve Ballmer, investise anterior 50 de milioane de dolari în Aspiration, iar echipa încheiase în septembrie 2021 un parteneriat de 300 de milioane de dolari cu această companie.
Dacă anchetatorii vor stabili că regulile privind plafonul salarial au fost încălcate, sancţiunile NBA pot include amenzi de până la 7,5 milioane de dolari, anularea contractelor şi pierderea viitoarelor opţiuni de draft. Comentariile lui Silver au fost făcute în timp ce NBC discuta despre revenirea sa ca difuzor al NBA în acest sezon. NBC urmează să transmită All-Star Game de la Intuit Dome pe 15 februarie. Liga a atribuit All-Star Weekend 2026 echipei Clippers în ianuarie 2024, cu câteva luni înainte de deschiderea noii lor săli pentru sezonul 2024-2025.
