Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

LeBron James a revenit după accidentare la LA Lakers și a scris istorie în NBA. Rezultatele de peste noapte - Antena Sport

Home | NBA | LeBron James a revenit după accidentare la LA Lakers și a scris istorie în NBA. Rezultatele de peste noapte

LeBron James a revenit după accidentare la LA Lakers și a scris istorie în NBA. Rezultatele de peste noapte

Andrei Nicolae Publicat: 19 noiembrie 2025, 12:46

Comentarii
LeBron James a revenit după accidentare la LA Lakers și a scris istorie în NBA. Rezultatele de peste noapte

LeBron James și Luka Doncic, în timpul unui meci / Profimedia

LeBron James a debutat marţi seara în al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), un record în materie, după ce a ratat începutul stagiunii din cauza problemelor medicale, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“King” James, în vârstă de 40 de ani, a stat departe de parchet în primele 14 meciuri ale echipei Los Angeles Lakers şi a debutat în cele din urmă în meciul cu Utah Jazz de pe propriul teren, în aclamaţiile publicului.

LeBron James, start în sezonul 23 din NBA

LA Lakers au obţinut o victorie categorică cu scorul de 140-125, iar LeBron James a înscris 11 puncte, a avut 3 recuperări şi a dat 12 pase decisive. “Magicianul” sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei, cu 37 de puncte, 5 recuperări şi 10 pase decisive.

LeBron James, cel mai bun marcator din istoria NBA, a doborât recordul numărului de sezoane pe care îl deţinea împreună cu Vince Carter, lansându-se în cursa pentru cucerirea unui al cincilea inel de campion alături de Doncic. În ciuda absenţei lui James, Lakers a început bine noul sezon competiţional şi ocupă locul 4 în clasamentul Conferinţei de Vest, cu 11 victorii şi 4 înfrângeri.

Reclamă
Reclamă

Cvadruplu campion al NBA, selecţionat de 21 de ori pentru All-Star Game şi cvintuplu câştigător al trofeului MVP, LeBron James a marcat 42.184 de puncte de la debutul carierei sale în NBA (un record) şi ocupă locul al doilea în clasamentul baschetbaliştilor cu cele mai multe meciuri disputate în liga nord-americană (1.562), după Robert Parish (1.611), potrivit agerpres.ro.

  • Golden State Warriors – Orlando Magic 113-121
  • Atlanta Hawks – Detroit Pistons 112-120
  • Boston Celtics – Brooklyn Nets 113-99
  • Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 101-111
  • Utah Jazz – Los Angeles Lakers 126-140
  • Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 127-110

NBA, cel mai tare campionat de baschet din lume, se vede în România exclusiv în AntenaPLAY.

Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţiCâştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie pe joburi într-un domeniu surpriză. Studenții români aleargă după salarii de până la 14.000 lei
Observator
Bătaie pe joburi într-un domeniu surpriză. Studenții români aleargă după salarii de până la 14.000 lei
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele! Exclusiv
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele! Exclusiv
15:21
Gigi Becali, prima reaţie după ce cluburile sunt obligate să folosească 40% sportivi români! “Să vedem CFR-ul…”
15:15
Italienii au numit starul României înainte de tragerea la sorți a barajului pentru World Cup. Analiza făcută
14:56
Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins
14:24
VIDEOGestul lui Andrei Raţiu pentru un fan care a străbătut mii de kilometri pentru a-l vedea cu San Marino!
14:18
Anunţul lui Gino Iorgulescu despre selecţionerul cu care România merge la baraj: “Ce poate face cel care vine?”
13:50
Cluburile, obligate să folosească 40% sportivi români! A fost adoptată Legea Novak
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 3 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 4 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 5 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor