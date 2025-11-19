LeBron James a revenit după accidentare la LA Lakers și a scris istorie în NBA. Rezultatele de peste noapte - Antena Sport

LeBron James a debutat marţi seara în al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), un record în materie, după ce a ratat începutul stagiunii din cauza problemelor medicale, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“King” James, în vârstă de 40 de ani, a stat departe de parchet în primele 14 meciuri ale echipei Los Angeles Lakers şi a debutat în cele din urmă în meciul cu Utah Jazz de pe propriul teren, în aclamaţiile publicului.

LeBron James, start în sezonul 23 din NBA

LA Lakers au obţinut o victorie categorică cu scorul de 140-125, iar LeBron James a înscris 11 puncte, a avut 3 recuperări şi a dat 12 pase decisive. “Magicianul” sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei, cu 37 de puncte, 5 recuperări şi 10 pase decisive.

LeBron James made his NBA-record 23rd season debut tonight!

👑 11 PTS

👑 12 AST

👑 @Lakers W pic.twitter.com/LkuBu0TkHH

— NBA (@NBA) November 19, 2025

LeBron James, cel mai bun marcator din istoria NBA, a doborât recordul numărului de sezoane pe care îl deţinea împreună cu Vince Carter, lansându-se în cursa pentru cucerirea unui al cincilea inel de campion alături de Doncic. În ciuda absenţei lui James, Lakers a început bine noul sezon competiţional şi ocupă locul 4 în clasamentul Conferinţei de Vest, cu 11 victorii şi 4 înfrângeri.