LeBron James a revenit după accidentare la LA Lakers și a scris istorie în NBA. Rezultatele de peste noapte - Antena Sport

LeBron James a debutat marţi seara în al 23-lea său sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), un record în materie, după ce a ratat începutul stagiunii din cauza problemelor medicale, informează AFP.
“King” James, în vârstă de 40 de ani, a stat departe de parchet în primele 14 meciuri ale echipei Los Angeles Lakers şi a debutat în cele din urmă în meciul cu Utah Jazz de pe propriul teren, în aclamaţiile publicului.
LeBron James, start în sezonul 23 din NBA
LA Lakers au obţinut o victorie categorică cu scorul de 140-125, iar LeBron James a înscris 11 puncte, a avut 3 recuperări şi a dat 12 pase decisive. “Magicianul” sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei, cu 37 de puncte, 5 recuperări şi 10 pase decisive.
LeBron James, cel mai bun marcator din istoria NBA, a doborât recordul numărului de sezoane pe care îl deţinea împreună cu Vince Carter, lansându-se în cursa pentru cucerirea unui al cincilea inel de campion alături de Doncic. În ciuda absenţei lui James, Lakers a început bine noul sezon competiţional şi ocupă locul 4 în clasamentul Conferinţei de Vest, cu 11 victorii şi 4 înfrângeri.
Cvadruplu campion al NBA, selecţionat de 21 de ori pentru All-Star Game şi cvintuplu câştigător al trofeului MVP, LeBron James a marcat 42.184 de puncte de la debutul carierei sale în NBA (un record) şi ocupă locul al doilea în clasamentul baschetbaliştilor cu cele mai multe meciuri disputate în liga nord-americană (1.562), după Robert Parish (1.611), potrivit agerpres.ro.
- Golden State Warriors – Orlando Magic 113-121
- Atlanta Hawks – Detroit Pistons 112-120
- Boston Celtics – Brooklyn Nets 113-99
- Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 101-111
- Utah Jazz – Los Angeles Lakers 126-140
- Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 127-110
