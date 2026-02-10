Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi - Antena Sport

Închide meniul
Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi

Home | NBA | Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi

Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi

Andrei Nicolae Publicat: 10 februarie 2026, 12:08

Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi

Stephen Curry, pe banca celor de la Golden State Warriors / Getty Images

Stephen Curry, coordonatorul de joc al lui Golden State Warriors, a declarat forfait pentru All-Star Game, partidă programată pe 14 februarie la arena Intuit Dome din Los Angeles, informează Reuters.

Retragerea lui Stephen Curry a fost confirmată de antrenorul lui Warriors, Steve Kerr, cu ocazia meciului câştigat luni seara în faţa formaţiei Memphis Grizzlies (114-113).

  • Cea de-a 75-a ediție a NBA All-Star Game are loc în noaptea de duminică spre luni, de la ora 00:00

Steph Curry nu ratează doar All-Star Game-ul

Coordonatorul lui Golden Sate, cu medii de 27,2 puncte şi 4,8 pase decisive pe meci, acuză probleme recurente la genunchiul drept şi nu a evoluat în partida cu Grizzlies. El nu va lua parte nici la jocul cu San Antonio Spurs, ratând astfel cinci meciuri consecutive ale echipei sale.

Anunţul forfait-ului lui Curry a venit după cele ale canadianului Shai Gilgeous-Alexander, starul campioanei en titre a NBA, Oklahoma City Thunder, şi grecului Giannis Antetokounmpo, vedeta echipei Milwaukee Bucks.

Golden State Warriors speră că Stephen Curry va reveni după pauza dedicată All-Star Game-ului, când californienii vor primi vizita echipei Boston Celtics pe 19 februarie.

Sursa: Agerpres.ro

