Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi - Antena Sport

Stephen Curry, coordonatorul de joc al lui Golden State Warriors, a declarat forfait pentru All-Star Game, partidă programată pe 14 februarie la arena Intuit Dome din Los Angeles, informează Reuters.
Retragerea lui Stephen Curry a fost confirmată de antrenorul lui Warriors, Steve Kerr, cu ocazia meciului câştigat luni seara în faţa formaţiei Memphis Grizzlies (114-113).
- Cea de-a 75-a ediție a NBA All-Star Game are loc în noaptea de duminică spre luni, de la ora 00:00
Steph Curry nu ratează doar All-Star Game-ul
Coordonatorul lui Golden Sate, cu medii de 27,2 puncte şi 4,8 pase decisive pe meci, acuză probleme recurente la genunchiul drept şi nu a evoluat în partida cu Grizzlies. El nu va lua parte nici la jocul cu San Antonio Spurs, ratând astfel cinci meciuri consecutive ale echipei sale.
BREAKING: Stephen Curry won’t participate in the 2026 All-Star game 😞
(via Brett Siegel) pic.twitter.com/YVxBj1l5V6
— Basketball Forever (@bballforever_) February 10, 2026
Anunţul forfait-ului lui Curry a venit după cele ale canadianului Shai Gilgeous-Alexander, starul campioanei en titre a NBA, Oklahoma City Thunder, şi grecului Giannis Antetokounmpo, vedeta echipei Milwaukee Bucks.
Golden State Warriors speră că Stephen Curry va reveni după pauza dedicată All-Star Game-ului, când californienii vor primi vizita echipei Boston Celtics pe 19 februarie.
Sursa: Agerpres.ro
