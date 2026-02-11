Victor Wembanyama, prestaţie de excepţie! A înscris 40 de puncte în 26 de minute împotriva lui Los Angeles Lakers - Antena Sport

Victor Wembanyama, vedeta franceză a lui San Antonio Spurs, a făcut o demonstraţie de forţă pe terenul lui Los Angeles Lakers, înscriind 40 de puncte în 26 de minute de joc şi aducând victoria echipei sale cu 136-108, marţi seară, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

Înfruntând o echipă gazdă fără vedetele sale, “Wemby” şi-a etalat o superioritate tehnică şi fizică de excepţie înainte de a disputa al doilea său All-Star Game, duminică, la Los Angeles, adăugând pe lângă cele 40 de puncte, dintre care 37 în primul sfert, 12 recuperări şi două pase decisive.

Victor Wembanyama, prestaţie de excepţie împotriva lui Lakers

În schimb, Lakers nu au putut conta pe starul Luka Doncic şi pe Marcus Smart, ambii accidentaţi, în timp ce Austin Reaves, LeBron James şi Deandre Ayton au fost menajaţi din cauza unor probleme fizice.

Spurs ocupă locul doi în Conferinţa de Vest, cu 37 victorii şi 16 eşecuri).

Prestaţia de excepţie a lui Victor Wembanyama vine cu doar câteva zile înainte de All Star Game 2026. Marele meci va fi transmis duminică spre luni, de la ora 00:00, LIVE în AntenaPLAY.