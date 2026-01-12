Alex Ovechkin, 21 de sezoane la rând cu cel puţin 20 de goluri! Un singur jucător este peste el în clasament - Antena Sport

Alex Ovechkin, după ce a marcat un gol / Profimedia

Alex Ovechkin, căpitanul echipei Washington Capitals, a atins borna de 20 goluri într-un sezon, pentru a 21-a oară în cariera sa în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), duminică seara, în cursul meciului pierdut în deplasare, cu scorul de 2-3, în faţa formaţiei Nshville Predators.

Ovechkin l-a depăşit cu această ocazie pe Ron Francis, care a cel puţin marcat 20 de goluri în 20 dintre cele 23 de sezoane în care a evoluat în NHL.

Alex Ovechkin a ajuns al borna 20 pentru al 21-lea sezon la rând

Recordul este deţinut de Gordie Howe, care a reuşit să înscrie minimum 20 de goluri pe parcursul a 22 de sezoane.

Alex Ovechkin, în vârstă de 40 de ani, deţine în schimb recordurile la 30 de goluri într-un sezon (19) şi 40 de goluri într-un sezon (14).

