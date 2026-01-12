Alex Ovechkin, 21 de sezoane la rând cu cel puţin 20 de goluri! Un singur jucător este peste el în clasament - Antena Sport

Închide meniul
Alex Masgras Publicat: 12 ianuarie 2026, 16:57

Alex Ovechkin, după ce a marcat un gol / Profimedia

Alex Ovechkin, căpitanul echipei Washington Capitals, a atins borna de 20 goluri într-un sezon, pentru a 21-a oară în cariera sa în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), duminică seara, în cursul meciului pierdut în deplasare, cu scorul de 2-3, în faţa formaţiei Nshville Predators.

Ovechkin l-a depăşit cu această ocazie pe Ron Francis, care a cel puţin marcat 20 de goluri în 20 dintre cele 23 de sezoane în care a evoluat în NHL.

Alex Ovechkin a ajuns al borna 20 pentru al 21-lea sezon la rând

Recordul este deţinut de Gordie Howe, care a reuşit să înscrie minimum 20 de goluri pe parcursul a 22 de sezoane.

Alex Ovechkin, în vârstă de 40 de ani, deţine în schimb recordurile la 30 de goluri într-un sezon (19) şi 40 de goluri într-un sezon (14).

De menţionat că hocheistul rus nu a marcat niciodată mai puţin de 24 de goluri într-un sezon, de la debutul său în NHL, în 2005-2006.

Alex Ovechkin este cel mai bun marcator din istoria NHL, duminică reuşind al 917-lea gol din cariera sa, toate în tricoul echipei Washington Capitals.

Alex Ovechkin poate fi urmărit LIVE în AntenaPLAY duminică, de la ora 02:00, atunci când Washington Capitals primeşte vizita campioanei Florida Panthers. Tot duminică, dar de la ora 21:00, va avea loc meciul dintre Tampa Bay Lightning şi Dallas Stars.

Localitatea din România unde troienele au trecut de un metruLocalitatea din România unde troienele au trecut de un metru
Rezultatele de duminică spre luni:

  • Winnipeg Jets – New Jersey Devils 4-3
  • Boston Bruins – Pittsburgh Penguins 1-0
  • Utah Mammoth – Columbus Blue Jackets 2-3, după prelungiri
  • San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 2-7
  • Nashville Predators – Washington Capitals 3-2
