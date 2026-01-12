Alex Ovechkin, 21 de sezoane la rând cu cel puţin 20 de goluri! Un singur jucător este peste el în clasament - Antena Sport

Alex Ovechkin, căpitanul echipei Washington Capitals, a atins borna de 20 goluri într-un sezon, pentru a 21-a oară în cariera sa în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), duminică seara, în cursul meciului pierdut în deplasare, cu scorul de 2-3, în faţa formaţiei Nshville Predators.
Ovechkin l-a depăşit cu această ocazie pe Ron Francis, care a cel puţin marcat 20 de goluri în 20 dintre cele 23 de sezoane în care a evoluat în NHL.
Alex Ovechkin a ajuns al borna 20 pentru al 21-lea sezon la rând
Recordul este deţinut de Gordie Howe, care a reuşit să înscrie minimum 20 de goluri pe parcursul a 22 de sezoane.
Alex Ovechkin, în vârstă de 40 de ani, deţine în schimb recordurile la 30 de goluri într-un sezon (19) şi 40 de goluri într-un sezon (14).
21 consecutive 20-goal seasons for Alex Ovechkin 🤩
The only player with more?
Gordie Howe (22) https://t.co/b9g0d7lSlF pic.twitter.com/Qe8FmKNiCk
— NHL (@NHL) January 12, 2026
De menţionat că hocheistul rus nu a marcat niciodată mai puţin de 24 de goluri într-un sezon, de la debutul său în NHL, în 2005-2006.
Alex Ovechkin este cel mai bun marcator din istoria NHL, duminică reuşind al 917-lea gol din cariera sa, toate în tricoul echipei Washington Capitals.
Alex Ovechkin poate fi urmărit LIVE în AntenaPLAY duminică, de la ora 02:00, atunci când Washington Capitals primeşte vizita campioanei Florida Panthers. Tot duminică, dar de la ora 21:00, va avea loc meciul dintre Tampa Bay Lightning şi Dallas Stars.
Rezultatele de duminică spre luni:
- Winnipeg Jets – New Jersey Devils 4-3
- Boston Bruins – Pittsburgh Penguins 1-0
- Utah Mammoth – Columbus Blue Jackets 2-3, după prelungiri
- San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 2-7
- Nashville Predators – Washington Capitals 3-2
- Connor McDavid, al 18-lea meci la rând în care punctează! Los Angeles Kings s-a impus însă pe terenul lui Edmonton Oilers
- New York Rangers – Boston Bruins 2-10. Echipa de pe TD Garden și-a “demolat” adversara
- Montreal Canadiens – Dallas Stars 4-3. Canadienii, victorie în prelungiri după un meci superb
- McDavid și Draisaitl au făcut show în “Battle of Alberta”. Victorie și pentru campioana Florida Panthers
- Moment istoric pentru Sidney Crosby! A doborât recordul deținut de Mario Lemieux