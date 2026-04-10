Colorado Avalanche a câştigat Trofeul Preşedinţilor! Încă două echipe şi-au asigurat prezenţa în play-off

Colorado Avalanche a câştigat pentru a patra oară Trofeul Preşedinţilor, acordat echipei cu cel mai bun bilanţ în sezonul regulat al Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce a învins-o pe Calgary Flames cu scorul de 3-1, într-un meci disputat joi.
Nathan MacKinnon şi Martin Necas au marcat câte un gol pentru echipa din Denver, MacKinnon ajungând la cota 52 de goluri în acest sezon. Gabriel Landeskog a marcat celălalt gol al gazdelor.
Utah Mammoth şi Pittsburgh Penguins şi-au asigurat calificarea în play-off după victoriile de joi.
Mammoth a dispus de Nashville Predators cu 4-1 în Salt Lake City, aceasta fiind a cincea victorie consecutivă pentru echipa din Utah.
Penguins, victorioasă cu 5-2 în faţa formaţiei New Jersey Devils, s-a calificat în play-off pentru prima oară din 2022, cu această victorie reuşită la Newark. Tommy Novak şi Egor Cinahov au înscris pentru ”pinguini” la o diferenţă de nouă secund, celelalte goluri ale învingătorilor fiind semnate de Bryan Rust, Evgheni Malkin şi Erik Karlsson.
Rezultatele înregistrate joi în NHL:
- Utah Mammoth – Nashville Predators 4-1
- New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins 2-5
- Colorado Avalanche – Calgary Flames 3-1
- Chicago Blackhawks – Carolina Hurricanes 2-7
- Ottawa Senators – Florida Panthers 5-1
- New York Islanders – Toronto Maple Leafs 5-3
- Detroit Red Wings – Philadelphia Flyers 6-3
- Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets 5-0
- Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning 2-1
- St Louis Blues – Winnipeg Jets 2-3
- Seattle Kraken – Vegas Golden Knights 4-3, după şuturile de departajare
- Dallas Stars – Minnesota Wild 5-4
- Los Angeles Kings – Vancouver Canucks 4-1
- Anaheim Ducks – San Jose Sharks 6-1
Conferinţa de Est
- 1. Carolina Hurricanes 108 puncte
- 2. Buffalo Sabres 106
- 3. Montreal Canadiens 104
- 4. Tampa Bay Lightning 102
- 5. Pittsburgh Penguins 98
…
Conferinţa de Vest
- 1. Colorado Avalanche 114 puncte
- 2. Dallas Stars 106
- 3. Minnesota Wild 102
- 4. Utah Mammoth 90
- 5. Edmonton Oilers 90
Sâmbătă, de la ora 23:00, finalista ultimelor două sezoane din Cupa Stanley, Edmonton Oilers, va juca pe terenul lui Los Angeles Kings, într-un meci care va fi LIVE în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 22:00, va avea loc şi meciul dintre Pittsburgh Penguins şi Washington Capitals. Cel mai probabil, acesta va fi ultimul duel dintre Sidney Crosby şi Alex Ovechkin.
