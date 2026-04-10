Colorado Avalanche a câştigat Trofeul Preşedinţilor! Încă două echipe şi-au asigurat prezenţa în play-off

Colorado Avalanche a câştigat pentru a patra oară Trofeul Preşedinţilor, acordat echipei cu cel mai bun bilanţ în sezonul regulat al Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce a învins-o pe Calgary Flames cu scorul de 3-1, într-un meci disputat joi.

Nathan MacKinnon şi Martin Necas au marcat câte un gol pentru echipa din Denver, MacKinnon ajungând la cota 52 de goluri în acest sezon. Gabriel Landeskog a marcat celălalt gol al gazdelor.

Utah Mammoth şi Pittsburgh Penguins şi-au asigurat calificarea în play-off după victoriile de joi.

Mammoth a dispus de Nashville Predators cu 4-1 în Salt Lake City, aceasta fiind a cincea victorie consecutivă pentru echipa din Utah.

Penguins, victorioasă cu 5-2 în faţa formaţiei New Jersey Devils, s-a calificat în play-off pentru prima oară din 2022, cu această victorie reuşită la Newark. Tommy Novak şi Egor Cinahov au înscris pentru ”pinguini” la o diferenţă de nouă secund, celelalte goluri ale învingătorilor fiind semnate de Bryan Rust, Evgheni Malkin şi Erik Karlsson.