Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa - Antena Sport

Connor Bedard şi-a trecut în cont primul său hat-trick în NHL, în victoria obţinută de Chicago Blackhawks, pe teren propriu, contra celor de la Ottawa Senators, scor 7-3.
În urma acestui meci, tânărul de 20 de ani a ajuns la 51 de goluri marcate în NHL şi la al şaselea marcat în actualul sezon.
Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa
Cei de la Ottawa Senators au revenit cu picioarele pe pământ în meciul din United Center. Formaţia din Canada venea după trei victorii la rând, două dintre ele în care a marcat 7 goluri (cu Boston şi Washington).
Connor Bedard a marcat primul său gol pe finalul primei reprize, atunci când a dus scorul la 3-0, în urma unui powerplay fructificat de către gazde.
După 2 minute şi 58 de secunde din repriza secundă, Bedard a luat pucul din propria treime şi s-a oprit abia în zona celor de la Senators. El l-a învins pe Ulmark cu un şut dintre cercuri.
Golul care i-a făcut pe fanii celor de la Chicago Blackhawks să arunce şepcile pe gheaţă a venit în debutul reprizei a treia, atunci când a dus scorul la 5-3. El a înscris cu un şut, după un angajament câştigat excelent de Greene.
FIRST CAREER HAT TRICK FOR CONNOR BEDARD 🤩
All three goals were very, very pretty. 👀
📺: Frozen Frenzy Whiparound coverage on @ESPNPlus pic.twitter.com/c9jd6xv2pC
— NHL (@NHL) October 29, 2025
La golul lui Donato de 6-3, Bedard şi-a trecut în cont şi un assist, ajungând la al patrulea meci în NHL în care îşi trece în cont patru puncte.
Pentru Chicago urmează acum un road trip extrem de lung şi obositor, cu şase meciuri în deplasare la rând. Winnipeg, Edmonton, Seattle, Vancouver, Calgary şi Detroit sunt următoarele adversare ale lui Blackhawks, care va mai juca acasă abia pe 13 noiembrie, contra lui New Jersey Devils.
Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 04:00, va avea loc meciul dintre Detroit Red Wings şi Anaheim Ducks.
