Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa - Antena Sport

Connor Bedard şi-a trecut în cont primul său hat-trick în NHL, în victoria obţinută de Chicago Blackhawks, pe teren propriu, contra celor de la Ottawa Senators, scor 7-3.

În urma acestui meci, tânărul de 20 de ani a ajuns la 51 de goluri marcate în NHL şi la al şaselea marcat în actualul sezon.

Cei de la Ottawa Senators au revenit cu picioarele pe pământ în meciul din United Center. Formaţia din Canada venea după trei victorii la rând, două dintre ele în care a marcat 7 goluri (cu Boston şi Washington).

Connor Bedard a marcat primul său gol pe finalul primei reprize, atunci când a dus scorul la 3-0, în urma unui powerplay fructificat de către gazde.

După 2 minute şi 58 de secunde din repriza secundă, Bedard a luat pucul din propria treime şi s-a oprit abia în zona celor de la Senators. El l-a învins pe Ulmark cu un şut dintre cercuri.