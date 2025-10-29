Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa - Antena Sport

Home | NHL | Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa
VIDEO

Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa

Publicat: 29 octombrie 2025, 16:38

Comentarii
Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa

Connor Bedard, alături de colegii de la Chicago Blackhawks / Profimedia

Connor Bedard şi-a trecut în cont primul său hat-trick în NHL, în victoria obţinută de Chicago Blackhawks, pe teren propriu, contra celor de la Ottawa Senators, scor 7-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urma acestui meci, tânărul de 20 de ani a ajuns la 51 de goluri marcate în NHL şi la al şaselea marcat în actualul sezon.

Connor Bedard, primul hat-trick în NHL! Starul lui Chicago a făcut spectacol contra lui Ottawa

Cei de la Ottawa Senators au revenit cu picioarele pe pământ în meciul din United Center. Formaţia din Canada venea după trei victorii la rând, două dintre ele în care a marcat 7 goluri (cu Boston şi Washington).

Connor Bedard a marcat primul său gol pe finalul primei reprize, atunci când a dus scorul la 3-0, în urma unui powerplay fructificat de către gazde.

După 2 minute şi 58 de secunde din repriza secundă, Bedard a luat pucul din propria treime şi s-a oprit abia în zona celor de la Senators. El l-a învins pe Ulmark cu un şut dintre cercuri.

Reclamă
Reclamă

Golul care i-a făcut pe fanii celor de la Chicago Blackhawks să arunce şepcile pe gheaţă a venit în debutul reprizei a treia, atunci când a dus scorul la 5-3. El a înscris cu un şut, după un angajament câştigat excelent de Greene.

La golul lui Donato de 6-3, Bedard şi-a trecut în cont şi un assist, ajungând la al patrulea meci în NHL în care îşi trece în cont patru puncte.

O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demolaO clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Reclamă

Pentru Chicago urmează acum un road trip extrem de lung şi obositor, cu şase meciuri în deplasare la rând. Winnipeg, Edmonton, Seattle, Vancouver, Calgary şi Detroit sunt următoarele adversare ale lui Blackhawks, care va mai juca acasă abia pe 13 noiembrie, contra lui New Jersey Devils.

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 04:00, va avea loc meciul dintre Detroit Red Wings şi Anaheim Ducks.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Observator
O clujeancă şi-a închis balconul cu tot cu ţeava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv
Fanatik.ro
Surpriză totală pentru Mirel Rădoi: patronul de 61 de ani vrea să joace în Cupa României Betano: „E în formă, s-a antrenat toată săptămâna cu noi”. Exclusiv
16:45
Pavlo Isenko, cifre fantastice după două etape de Conference League. Locul ocupat într-un clasament important
16:43
Vine Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu: “Ar fi excepţional”
16:30
S-a „rupt” după Real Madrid – Barcelona! Cât va lipsi starul de pe gazon
16:23
S-a decis viitorul lui Marius Măldărășanu la Hermannstadt. Anunţul oficial
16:15
Jucătorii Sănătății Cluj, stimulați la jocul cu Universitatea Craiova. Primă uriașă pentru „virușii verzi”
15:49
FRF, sancționată de UEFA. Amendă + riscul de a juca următorul meci al naționalei U-21 cu tribuna închisă
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 3 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 4 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 5 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 6 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”