Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alex Ovechkin nu se mai opreşte! Căpitanul lui Washington Capitals a doborât un nou record - Antena Sport

Home | NHL | Alex Ovechkin nu se mai opreşte! Căpitanul lui Washington Capitals a doborât un nou record

Alex Ovechkin nu se mai opreşte! Căpitanul lui Washington Capitals a doborât un nou record

Publicat: 18 noiembrie 2025, 16:37

Comentarii
Alex Ovechkin nu se mai opreşte! Căpitanul lui Washington Capitals a doborât un nou record

Alex Ovechkin, în timpul unui meci / Profimedia

Alex Ovechkin, căpitanul echipei Washington Capitals şi golgheterul all-time al Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), a mai stabilit un record luni seară, în cursul victoriei obţinute pe propriul patinoar, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Los Angeles Kings.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ovechkin a înscris cu această ocazie al 903-lea gol din cariera sa şi al 442-lea pe gheaţa de la Capital One Arena din Washington, devenind jucătorul cu cele mai multe goluri înscrise pe o singură arenă în sezonul regulat din istoria ligii, conform NHL.com.

Alex Ovechkin a doborât un nou record în NHL

Rusul l-a depăşit cu această ocazie pe legendarul hocheist canadian Gordie Howe, autorul a 441 de goluri în Detroit Olympia, vechea arenă a echipei Detroit Red Wings.

Tot luni, campioana en titre a NHL, Florida Panthers, a învins pe teren propriu, cu scorul de 8-5, formaţia Vancouver Canucks, la capătul unui meci spectaculos. Oaspeţii au condus cu 2-0 în prima repriză, însă Panthers a revenit şi a marcat cinci goluri consecutive. Canucks a restabilit apoi egalitatea (5-5) în ultima repriză, înainte ca gazdele să înscrie alte trei goluri, pentru a-şi asigura victoria.

Rezultate înregistrate luni în NHL:

Reclamă
Reclamă
  • Boston Bruins – Carolina Hurricanes 1-3
  • Buffalo Sabres – Edmonton Oilers 5-1
  • Floerida Panthers – Vancouver Canucks 8-5
  • Washington Capitals – Los Angeles Kings 2-1
  • Columbus Blue Jackets – Montreal Canadiens 4-3, după şuturile de departajare
  • Anaheim Ducks – Utah Mammoth 3-2, după prelungiri

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY la finalul acestei săptămâni. Duminică, de la ora 02:00, va avea loc meciul dintre Edmonton Oilers şi Florida Panthers, într-o reeditare a ultimelor două finale de Cupă Stanley. Tot duminică, dar de la ora 20:00, va avea loc meciul dintre Carolina Hurricanes şi Buffalo Sabres.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile fără studii superioare unde poţi câştiga 8.100 €. Ţara europeană care caută 85.000 de muncitori
Observator
Meseriile fără studii superioare unde poţi câştiga 8.100 €. Ţara europeană care caută 85.000 de muncitori
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
Fanatik.ro
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
18:36
România U21 – Spania U21 (LIVE SCORE, 19:00). “Tricolorii” mici înfruntă liderul grupei. Echipele de start
18:13
România U19, calificată în faza decisivă a preliminariilor de la EURO. Victorie la scor contra Islandei
18:13
Camelia Voinea acuză un şantaj după apariţia imaginilor în care şi-ar fi abuzat verbal fiica! Ce a spus Sabrina
18:05
Constantin Budescu i-a ironizat pe contestatarii lui Mircea Lucescu: “Dacă nu le convine unora, poate să plece”
18:01
Miodrag Belodedici, verdict despre șansele României la baraj: “Toți vor să joace împotriva noastră, nu?”
18:00
LIVE SCOREIrak – Emiratele Arabe Unite se joacă ACUM. Cosmin Olăroiu luptă pentru calificarea la World Cup 2026
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu” 2 “L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! 3 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 4 Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul 5 Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor” 6 Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”