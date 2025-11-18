Alex Ovechkin nu se mai opreşte! Căpitanul lui Washington Capitals a doborât un nou record - Antena Sport

Alex Ovechkin, căpitanul echipei Washington Capitals şi golgheterul all-time al Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), a mai stabilit un record luni seară, în cursul victoriei obţinute pe propriul patinoar, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Los Angeles Kings.
Ovechkin a înscris cu această ocazie al 903-lea gol din cariera sa şi al 442-lea pe gheaţa de la Capital One Arena din Washington, devenind jucătorul cu cele mai multe goluri înscrise pe o singură arenă în sezonul regulat din istoria ligii, conform NHL.com.
Alex Ovechkin a doborât un nou record în NHL
Rusul l-a depăşit cu această ocazie pe legendarul hocheist canadian Gordie Howe, autorul a 441 de goluri în Detroit Olympia, vechea arenă a echipei Detroit Red Wings.
Tot luni, campioana en titre a NHL, Florida Panthers, a învins pe teren propriu, cu scorul de 8-5, formaţia Vancouver Canucks, la capătul unui meci spectaculos. Oaspeţii au condus cu 2-0 în prima repriză, însă Panthers a revenit şi a marcat cinci goluri consecutive. Canucks a restabilit apoi egalitatea (5-5) în ultima repriză, înainte ca gazdele să înscrie alte trei goluri, pentru a-şi asigura victoria.
Rezultate înregistrate luni în NHL:
- Boston Bruins – Carolina Hurricanes 1-3
- Buffalo Sabres – Edmonton Oilers 5-1
- Floerida Panthers – Vancouver Canucks 8-5
- Washington Capitals – Los Angeles Kings 2-1
- Columbus Blue Jackets – Montreal Canadiens 4-3, după şuturile de departajare
- Anaheim Ducks – Utah Mammoth 3-2, după prelungiri
Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY la finalul acestei săptămâni. Duminică, de la ora 02:00, va avea loc meciul dintre Edmonton Oilers şi Florida Panthers, într-o reeditare a ultimelor două finale de Cupă Stanley. Tot duminică, dar de la ora 20:00, va avea loc meciul dintre Carolina Hurricanes şi Buffalo Sabres.
- Nashville Predators – Pittsburgh Penguis 0-4. Al doilea meci din NHL Global Series 2025, în Suedia
- New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive
- Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings 5-1. Colorado Avalanche – Edmonton Oilers a fost 9-1
- Alex Ovechkin, o nouă bornă uriașă! A devenit primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL
- Boston Bruins, victorie la limită contra lui Carolina Hurricanes. 3 victorii la rând acasă pentru trupa din Massachusetts