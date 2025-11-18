Alex Ovechkin nu se mai opreşte! Căpitanul lui Washington Capitals a doborât un nou record - Antena Sport

Alex Ovechkin, căpitanul echipei Washington Capitals şi golgheterul all-time al Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), a mai stabilit un record luni seară, în cursul victoriei obţinute pe propriul patinoar, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Los Angeles Kings.

Ovechkin a înscris cu această ocazie al 903-lea gol din cariera sa şi al 442-lea pe gheaţa de la Capital One Arena din Washington, devenind jucătorul cu cele mai multe goluri înscrise pe o singură arenă în sezonul regulat din istoria ligii, conform NHL.com.

Alex Ovechkin a doborât un nou record în NHL

Rusul l-a depăşit cu această ocazie pe legendarul hocheist canadian Gordie Howe, autorul a 441 de goluri în Detroit Olympia, vechea arenă a echipei Detroit Red Wings.

Tot luni, campioana en titre a NHL, Florida Panthers, a învins pe teren propriu, cu scorul de 8-5, formaţia Vancouver Canucks, la capătul unui meci spectaculos. Oaspeţii au condus cu 2-0 în prima repriză, însă Panthers a revenit şi a marcat cinci goluri consecutive. Canucks a restabilit apoi egalitatea (5-5) în ultima repriză, înainte ca gazdele să înscrie alte trei goluri, pentru a-şi asigura victoria.

