New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive - Antena Sport

Artemi Panarin, alături de Alexis Lafreniere, după ce a marcat în meciul cu Detroit Red Wings / Profimedia

Echipa New York Rangers a învins cu scorul de 7-3 formaţia Tampa Bay Lightning, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), disputat miercuri seara la Tampa (Florida).

Cei mai buni jucători ai oaspeţilor au fost Vincent Trocheck şi Willy Cuylle, ambii cu câte două goluri marcate, şi Artemi Panarin, autorul a patru pase decisive.

New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive

Rangers a obţinut cu această ocazie a cincea sa victorie consecutivă în deplasare, aflându-se pe poziţia a şaptea în clasamentul Conferinţei de Est, la cinci puncte de liderul New Jersey Devils, care s-a impus la rândul său miercuri, cu scorul de 4-3, pe terenul formaţiei Chicago Blackhawks.

