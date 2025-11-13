New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive - Antena Sport

Echipa New York Rangers a învins cu scorul de 7-3 formaţia Tampa Bay Lightning, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), disputat miercuri seara la Tampa (Florida).
Cei mai buni jucători ai oaspeţilor au fost Vincent Trocheck şi Willy Cuylle, ambii cu câte două goluri marcate, şi Artemi Panarin, autorul a patru pase decisive.
New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive
Rangers a obţinut cu această ocazie a cincea sa victorie consecutivă în deplasare, aflându-se pe poziţia a şaptea în clasamentul Conferinţei de Est, la cinci puncte de liderul New Jersey Devils, care s-a impus la rândul său miercuri, cu scorul de 4-3, pe terenul formaţiei Chicago Blackhawks.
THE BREADMAN ➡️ TROCH pic.twitter.com/dvNPEgVR6M
— New York Rangers (@NYRangers) November 13, 2025
Rezultatele de miercuri din NHL:
- Utah Mammoth – Buffalo Sabres 5-2
- Philadelphia Flyers – Edmonton Oilers 1-2, după prelungiri
- Tampa Bay Lightning – New York Rangers 3-7
- Chicago Blackhawks – New Jersey Devins 3-4
Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Vineri, de la ora 21:00, va avea loc meciul din Suedia dintre Nashville Predators şi Pittsburgh Penguins. Aceleaşi echipe se vor reîntâlni duminică, de la ora 16:00, LIVE în AntenaPLAY.
- Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings 5-1. Colorado Avalanche – Edmonton Oilers a fost 9-1
- Alex Ovechkin, o nouă bornă uriașă! A devenit primul jucător din istorie care înscrie 900 de goluri în NHL
- Boston Bruins, victorie la limită contra lui Carolina Hurricanes. 3 victorii la rând acasă pentru trupa din Massachusetts
- Detroit Red Wings – Anaheim Ducks 2-5. Leo Carlsson şi-a trecut în cont 4 puncte
- John Tavares a marcat golul 500 în NHL, dar Toronto a pierdut! Înfrângere usturătoare pentru Maple Leafs