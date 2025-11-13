Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive - Antena Sport

Home | NHL | New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive

New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive

Publicat: 13 noiembrie 2025, 15:55

Comentarii
New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive

Artemi Panarin, alături de Alexis Lafreniere, după ce a marcat în meciul cu Detroit Red Wings / Profimedia

Echipa New York Rangers a învins cu scorul de 7-3 formaţia Tampa Bay Lightning, într-un meci din Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), disputat miercuri seara la Tampa (Florida).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei mai buni jucători ai oaspeţilor au fost Vincent Trocheck şi Willy Cuylle, ambii cu câte două goluri marcate, şi Artemi Panarin, autorul a patru pase decisive.

New York Rangers, a cincea victorie la rând în deplasare! Panarin, patru pase decisive

Rangers a obţinut cu această ocazie a cincea sa victorie consecutivă în deplasare, aflându-se pe poziţia a şaptea în clasamentul Conferinţei de Est, la cinci puncte de liderul New Jersey Devils, care s-a impus la rândul său miercuri, cu scorul de 4-3, pe terenul formaţiei Chicago Blackhawks.

Rezultatele de miercuri din NHL:

Reclamă
Reclamă
  • Utah Mammoth – Buffalo Sabres 5-2
  • Philadelphia Flyers – Edmonton Oilers 1-2, după prelungiri
  • Tampa Bay Lightning – New York Rangers 3-7
  • Chicago Blackhawks – New Jersey Devins 3-4

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Vineri, de la ora 21:00, va avea loc meciul din Suedia dintre Nashville Predators şi Pittsburgh Penguins. Aceleaşi echipe se vor reîntâlni duminică, de la ora 16:00, LIVE în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Observator
Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Ungaria – România 9-0, cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului românesc. „7 dintre jucătorii noștri erau maghiari!”
Fanatik.ro
Ungaria – România 9-0, cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului românesc. „7 dintre jucătorii noștri erau maghiari!”
15:49
Cristi Chivu pregătește un nou transfer la Inter. Ce post vrea să întărească antrenorul român
15:18
Carlo Ancelotti, convins că Cristiano Ronaldo va ajunge la 1000 de goluri marcate: „Nu am nicio îndoială”
15:07
VIDEOLionel Messi, aclamat de zeci de mii de fani la antrenamentul Argentinei din Spania. Imagini spectaculoase
14:24
Adrian Mutu ştie cine trebuie să îi ia locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: “E urmaşul natural”
14:19
Mihai Stoica, discurs emoționant la inaugurarea statuii lui Helmut Duckadam. Cerința față de autorități: „Se repară o nedreptate”
13:34
LeBron James a revenit la antrenamente! Ce a spus antrenorul lui Lakers
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 5 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 6 Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!