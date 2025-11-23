Edmonton Oilers – Florida Panthers 6-3. Revanșă pentru canadieni în reeditarea finalei Cupei Stanley - Antena Sport

Edmonton Oilers, finalista ultimelor două ediții de Cupa Stanley, a câștigat pe terenul lui Florida Panthers, campioana ultimelor două sezoane din NHL, într-o reeditare a finalelor din 2024 și 2025. Oilers a câștigart cu 6-3 meciul care a avut loc în Amerant Bank Arena din Sunrise.

Acesta a fost primul meci dintre cele două de pe 17 iunie, atunci când Florida a câștigat meciul 6 al finalei. În 2024, Panthers a câștigat finala în 8 meciuri.

Edmonton Oilers – Florida Panthers 6-3

Edmonton a deschis scorul după numai 25 de secunde, prin Jack Roslovic. Anton Lundell a restabilit egalitatea șase minute mai târziu, dar același Roslovic i-a readus în avantaj pe oaspeți. După 14 minute din prima repriză, Mattias Ekholm a dus scorul la 3-1.

În repriza a doua, primii care au marcat au fost tot cei de la Edmonton. Vasily Poklozin l-a luat prin surprindere pe Bobrovsky și l-a învins cu un șut din unghi, moment în care antrenorul Paul Maurice a decis să îl scoată din poartă și să îl introducă pe Daniil Tarasov.

Florida a revenit în joc la jumătatea reprizei a doua, atunci când Mackie Samoskevich și Sam Reinhart au marcat, ducând scorul la 4-3. În repriza a treia însă, în timp ce Florida căuta golul egalizator și ataca în șase oameni, Connor McDavid și Matt Savoie au marcat două goluri cu poarta goală, care au adus victoria lui Edmonton.