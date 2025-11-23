Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Edmonton Oilers – Florida Panthers 6-3. Revanșă pentru canadieni în reeditarea finalei Cupei Stanley - Antena Sport

Home | NHL | Edmonton Oilers – Florida Panthers 6-3. Revanșă pentru canadieni în reeditarea finalei Cupei Stanley
VIDEO

Edmonton Oilers – Florida Panthers 6-3. Revanșă pentru canadieni în reeditarea finalei Cupei Stanley

Publicat: 23 noiembrie 2025, 9:56

Comentarii
Edmonton Oilers – Florida Panthers 6-3. Revanșă pentru canadieni în reeditarea finalei Cupei Stanley

Connor McDavid se bucură după un gol / Profimedia

Edmonton Oilers, finalista ultimelor două ediții de Cupa Stanley, a câștigat pe terenul lui Florida Panthers, campioana ultimelor două sezoane din NHL, într-o reeditare a finalelor din 2024 și 2025. Oilers a câștigart cu 6-3 meciul care a avut loc în Amerant Bank Arena din Sunrise.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acesta a fost primul meci dintre cele două de pe 17 iunie, atunci când Florida a câștigat meciul 6 al finalei. În 2024, Panthers a câștigat finala în 8 meciuri.

Edmonton Oilers – Florida Panthers 6-3

Edmonton a deschis scorul după numai 25 de secunde, prin Jack Roslovic. Anton Lundell a restabilit egalitatea șase minute mai târziu, dar același Roslovic i-a readus în avantaj pe oaspeți. După 14 minute din prima repriză, Mattias Ekholm a dus scorul la 3-1.

În repriza a doua, primii care au marcat au fost tot cei de la Edmonton. Vasily Poklozin l-a luat prin surprindere pe Bobrovsky și l-a învins cu un șut din unghi, moment în care antrenorul Paul Maurice a decis să îl scoată din poartă și să îl introducă pe Daniil Tarasov.

Florida a revenit în joc la jumătatea reprizei a doua, atunci când Mackie Samoskevich și Sam Reinhart au marcat, ducând scorul la 4-3. În repriza a treia însă, în timp ce Florida căuta golul egalizator și ataca în șase oameni, Connor McDavid și Matt Savoie au marcat două goluri cu poarta goală, care au adus victoria lui Edmonton.

Reclamă
Reclamă

În urma acestui succes, Edmonton a urcat pe locul 5 în Divizia Pacific și este la 2 puncte de locurile de playoff. De partea cealaltă, Florida se află pe locul 6 în Divizia Atlantic, cu 23 de puncte.

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 20:00, va avea loc meciul dintre Carolina Hurricanes și Buffalo Sabres.

Filmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutorFilmul tragediei din Mioveni, unde un taximetrist a fost ucis de un client. A apucat doar să mai ceară ajutor
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Afacerea profitabilă în care a investit Dan Petrescu. ”Bursucul” l-a egalat pe Gică Hagi la capitolul avere
Fanatik.ro
Afacerea profitabilă în care a investit Dan Petrescu. ”Bursucul” l-a egalat pe Gică Hagi la capitolul avere
12:25
Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare
12:22
Gheorghe Mustaţă i-a atacat pe jucători după FCSB – Petrolul 1-1: “Lasă că tot eu joc”
11:49
NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul
11:31
Inter – Milan LIVE TEXT (21:45). Cel mai important meci din cariera lui Cristi Chivu
11:18
Arne Slot, după umilința suferită de Liverpool pe Anfield: “Nu pot inventa suficiente scuze”
10:57
Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după ce a ratat calificarea la World Cup 2026! Decizia luată de Federaţie
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 4 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 5 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk 6 Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor