McDavid și Draisaitl au făcut show în "Battle of Alberta". Victorie și pentru campioana Florida Panthers - Antena Sport

Florida Panthers, campioana en titre, şi finalista Edmonton Oilers au obţinut victorii în meciurile desfăşurate marţi în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL).

Panthers a dispus cu 5-2 de liderul Conferinţei de Est, Carolina Hurricanes, chiar la Raleigh. Niko Mikkola, Luke Kunin, Anton Lundell, Sam Bennett şi Seth Jones au marcat pentru echipa din Florida, iar Sam Reinhart a oferit trei assist-uri.

Victorie categorică pentru Edmonton Oilers în fața lui Calgary Flames

Oilers a trecut de Calgary Flames cu 5-1, într-un meci în care germanul Leon Draisaitl a reuşit un hat-trick, iar Connor McDavid a avut cinci assist-uri. Ryan Nugent-Hopkins şi Zach Hyman au înscris şi ei pentru ”petrolişti”.

Leon Draisaitl’s making it rain hats in Edmonton 🧢 pic.twitter.com/YCUUZNIGrO

— NHL (@NHL) December 24, 2025

Hocheiul din NHL continuă la finalul acestei săptămâni în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 02:00, va avea loc duelul dintre Tampa Bay Lightning și Florida Panthers, urmând ca duminică spre luni, de la ora 00:00, să aibă loc meciul dintre Montreal Canadiens și Tampa Bay Lightning.