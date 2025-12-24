McDavid și Draisaitl au făcut show în "Battle of Alberta". Victorie și pentru campioana Florida Panthers - Antena Sport

Florida Panthers, campioana en titre, şi finalista Edmonton Oilers au obţinut victorii în meciurile desfăşurate marţi în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL).
Panthers a dispus cu 5-2 de liderul Conferinţei de Est, Carolina Hurricanes, chiar la Raleigh. Niko Mikkola, Luke Kunin, Anton Lundell, Sam Bennett şi Seth Jones au marcat pentru echipa din Florida, iar Sam Reinhart a oferit trei assist-uri.
Victorie categorică pentru Edmonton Oilers în fața lui Calgary Flames
Oilers a trecut de Calgary Flames cu 5-1, într-un meci în care germanul Leon Draisaitl a reuşit un hat-trick, iar Connor McDavid a avut cinci assist-uri. Ryan Nugent-Hopkins şi Zach Hyman au înscris şi ei pentru ”petrolişti”.
Leon Draisaitl’s making it rain hats in Edmonton 🧢 pic.twitter.com/YCUUZNIGrO
— NHL (@NHL) December 24, 2025
Hocheiul din NHL continuă la finalul acestei săptămâni în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 02:00, va avea loc duelul dintre Tampa Bay Lightning și Florida Panthers, urmând ca duminică spre luni, de la ora 00:00, să aibă loc meciul dintre Montreal Canadiens și Tampa Bay Lightning.
An INSANE heater from Connor McDavid 🔥
His 31 points in December alone would rank top-50 in NHL scoring 🤯 pic.twitter.com/VrtrzskrYd
— Gino Hard (@GinoHard_) December 24, 2025
Rezultatele de marţi:
- Toronto Maple Leafs – Pittsburgh Penguins 6-3
- Detroit Red Wings – Dallas Stars 4-3, după prelungiri
- Boston Bruins – Montreal Canadiens 2-6
- Carolina Hurricanes – Florida Panthers 2-5
- New York Islanders – New Jersey Devils 2-1
- Ottawa Senators – Buffalo Sabres 2-3, după prelungiri
- Washington Capitals – New York Rangers 3-7
- Minnesota Wild – Nashville Predators 2-3, după prelungiri
- Colorado Avalanche – Utah Mammoth 1-0
- Edmonton Oilers – Calgary Flames 5-1
- Chicago Blackhawks – Philadelphia Flyers 1-3
- Los Angeles Kings – Seattle Kraken 2-3
- Vegas Golden Knights – San Jose Sharks 7-2
- Anaheim Ducks – New Jersey Devils 1-4. Victorie fără emoţii pentru Devils