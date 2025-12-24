McDavid și Draisaitl au făcut show în "Battle of Alberta". Victorie și pentru campioana Florida Panthers - Antena Sport

Închide meniul
McDavid și Draisaitl au făcut show în "Battle of Alberta". Victorie și pentru campioana Florida Panthers

McDavid și Draisaitl au făcut show în "Battle of Alberta". Victorie și pentru campioana Florida Panthers
McDavid și Draisaitl au făcut show în “Battle of Alberta”. Victorie și pentru campioana Florida Panthers

Publicat: 24 decembrie 2025, 11:30

McDavid și Draisaitl au făcut show în Battle of Alberta. Victorie și pentru campioana Florida Panthers

Jucătorii lui Edmonton Oilers / Contul de X Edmonton Oilers

Florida Panthers, campioana en titre, şi finalista Edmonton Oilers au obţinut victorii în meciurile desfăşurate marţi în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL).

Panthers a dispus cu 5-2 de liderul Conferinţei de Est, Carolina Hurricanes, chiar la Raleigh. Niko Mikkola, Luke Kunin, Anton Lundell, Sam Bennett şi Seth Jones au marcat pentru echipa din Florida, iar Sam Reinhart a oferit trei assist-uri.

Victorie categorică pentru Edmonton Oilers în fața lui Calgary Flames

Oilers a trecut de Calgary Flames cu 5-1, într-un meci în care germanul Leon Draisaitl a reuşit un hat-trick, iar Connor McDavid a avut cinci assist-uri. Ryan Nugent-Hopkins şi Zach Hyman au înscris şi ei pentru ”petrolişti”.

Hocheiul din NHL continuă la finalul acestei săptămâni în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 02:00, va avea loc duelul dintre Tampa Bay Lightning și Florida Panthers, urmând ca duminică spre luni, de la ora 00:00, să aibă loc meciul dintre Montreal Canadiens și Tampa Bay Lightning.

Rezultatele de marţi:

  • Toronto Maple Leafs – Pittsburgh Penguins 6-3
  • Detroit Red Wings – Dallas Stars 4-3, după prelungiri
  • Boston Bruins – Montreal Canadiens 2-6
  • Carolina Hurricanes – Florida Panthers 2-5
  • New York Islanders – New Jersey Devils 2-1
  • Ottawa Senators – Buffalo Sabres 2-3, după prelungiri
  • Washington Capitals – New York Rangers 3-7
  • Minnesota Wild – Nashville Predators 2-3, după prelungiri
  • Colorado Avalanche – Utah Mammoth 1-0
  • Edmonton Oilers – Calgary Flames 5-1
  • Chicago Blackhawks – Philadelphia Flyers 1-3
  • Los Angeles Kings – Seattle Kraken 2-3
  • Vegas Golden Knights – San Jose Sharks 7-2
