John Tavares a marcat golul 500 în NHL, dar Toronto a pierdut! Înfrângere usturătoare pentru Maple Leafs - Antena Sport

John Tavares a devenit al 49-lea jucător din istoria NHL care atinge borna 500 în cariera sa. Hocheistul canadian a reuşit acest lucru într-o seară neplăcută pentru echipa sa, Toronto Maple Leafs, care a pierdut fără drept de apel meciul de pe terenul lui Columbus Blue Jackets, scor 3-6.

Reuşita lui John Tavares a venit în a treia repriză, atunci când mai erau mai puţin de cinci minute de joc, când a dus scorul la 6-2.

John Tavares, 500 de goluri în NHL

Înfrângerea usturătoare a celor de la Toronto Maple Leafs i-a lăsat un gust amar lui Tavares, care nu s-a putut bucura pe deplin de reuşita personală:

“Acest sport se joacă în echipă şi mereu este vorba despre echipă. Şi ştiţi foarte bine că vrei să ai un impact asupra jocului. Cu siguranţă, mai târziu, poate mă voi bucura mai mult de această bornă”, a declarat John Tavares, potrivit nhl.com.

JOHN TAVARES SCORES HIS 500TH CAREER NHL GOAL 🚨🍁 pic.twitter.com/0efec4KGf0

— Gino Hard (@GinoHard_) October 30, 2025