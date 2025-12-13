Anaheim Ducks - New Jersey Devils 1-4. Victorie fără emoţii pentru Devils - Antena Sport

New Jersey Devils a câştigat meciul de pe teren propriu contra lui Anaheim Ducks, scor 4-1. Victoria a dus echipa din Newark pe primul loc de wildcard al Conferinţei de Est.

Anaheim Ducks a deschis scorul în Prudential Center, din Newark. După mai bine de 13 minute, Troy Terry a marcat din pasa lui Leo Carlsson. Replica lui Devils a venit rapid. Stefan Noesen a marcat trei minute mai târziu.

Anaheim Ducks – New Jersey Devils 1-4

În repriza a doua, Paul Cotter i-a adus pe cei de la New Jersey în avantaj, după aproape 6 minute de joc din partea secundă. Cody Glass a majorat diferenţa, cu trei minute înainte de finalul reprizei.

În partea a treia, Anaheim nu a reuşit să mai înscrie. Pe final, când nu mai avea nimic de pierdut, echipa din California a scos portarul şi a atacat în şase oameni. Acest lucru nu a avut succes, iar Connor Brown a marcat cu poarta goală atunci când mai erau fix două minute de joc, stabilind şi scorul final.

În urma acestui succes, New Jersey Devils a ajuns la 37 de puncte şi este pe prima poziţie de wildcard, în Conferinţa de Est. De partea cealaltă, Anaheim, cu două puncte, este pe locul 2 în Divizia Pacific a Conferinţei de Vest.