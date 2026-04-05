Minnesota Wild – Detroit Red Wings 5-4. Pas greşit pentru Red Wings în lupta pentru play-off

Minnesota Wild şi Detroit Red Wings s-a terminat 5-4, LIVE în AntenaPLAY. Dacă Minnesota este deja calificată în play-off-ul Cupei Stanley, Detroit avea mare nevoie de victorie, fiind în luptă strânsă cu alte patru echipe pentru ultimul loc de play-off din Est.
După 77 de meciuri, Detroit are 88 de puncte şi este la egalitate de puncte cu Ottawa Senators, echipa care se află pe al doilea wildcard din Conferinţa de Est. Lupta este una extrem de echilibrată. Philadelphia Flyers, Columbus Blue Jackets şi Washington Capitals trag şi ele tare pentru ultimul bilet către post-sezon.
Minnesota Wild – Detroit Red Wings LIVE VIDEO
3/3 Min. 18:09: Minnesota Wild – Detroit Red Wings 5-4. Kirill Kaprizov a realizat hat-trick-ul.
3/3 Min. 14:36: Minnesota Wild – Detroit Red Wings 4-4. Ce revenire! DeBrincat îi pasează lui Patrick Kane, iar veteranul lui Detroit reia superb.
3/3 Min. 11:14: Minnesota Wild – Detroit Red Wings 4-3: J.T. Compher înscrie şi el cu o deviere, iar Detroit a revenit în meci
3/3 Min. 07:18: Minnesota Wild – Detroit Red Wings 4-2: Axel Sandin-Pellikka a redus din diferenţă şi Detroit continuă să spere.
2/3 Min. 12:32: Minnesota Wild – Detroit Red Wings 4-1. Detroit este la pământ. Kaprizov a reuşit dubla cu un şut la vinclu.
2/3 Min. 07:03: Minnesota Wild – Detroit Red Wings 3-1. Vladimir Tarasenko a majorat diferenţa. Repriză excelentă pentru Wild.
2/3 Min. 01:25: Minnesota Wild – Detroit Red Wings 2-1! Oaspeţii au întors rapid scorul. Kiril Kaprizov i-a readus în avantaj pe cei de la Minnesota.
2/3 Min. 00:18: Minnesota Wild – Detroit Red Wings 1-1! Matt Boldy a restabilit egalitatea după 18 secunde din repriza secundă.
1/3 Min. 01:40: Minnesota Wild – Detroit Red Wings 0-1! Albert Johansson a deschis scorul rapid, cu un şut sub mănuşa de prindere a lui Filip Gustavsson.
Update 20:08: A început meciul.
Minnesota Wild vine după două victorii la rând, cu Vancouver Canucks, pe teren propriu, socr 5-2, şi de pe terenul lui Ottawa Senators, scor 4-1.
De partea cealaltă, Detroit a făcut un pas greşit în Madison Square Garden, acolo unde Rangers, echipă care nu mai are şanse de calificare, s-a impus cu 4-1. Înainte de acest meci, Detroit câştigase la Philadelphia, în faţa unei contracandidate pentru locurile de play-off.
