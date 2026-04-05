Minnesota Wild – Detroit Red Wings 5-4. Pas greşit pentru Red Wings în lupta pentru play-off

Minnesota Wild şi Detroit Red Wings s-a terminat 5-4, LIVE în AntenaPLAY. Dacă Minnesota este deja calificată în play-off-ul Cupei Stanley, Detroit avea mare nevoie de victorie, fiind în luptă strânsă cu alte patru echipe pentru ultimul loc de play-off din Est.

După 77 de meciuri, Detroit are 88 de puncte şi este la egalitate de puncte cu Ottawa Senators, echipa care se află pe al doilea wildcard din Conferinţa de Est. Lupta este una extrem de echilibrată. Philadelphia Flyers, Columbus Blue Jackets şi Washington Capitals trag şi ele tare pentru ultimul bilet către post-sezon.

Minnesota Wild – Detroit Red Wings LIVE VIDEO

3/3 Min. 18:09: Minnesota Wild – Detroit Red Wings 5-4. Kirill Kaprizov a realizat hat-trick-ul.

3/3 Min. 14:36: Minnesota Wild – Detroit Red Wings 4-4. Ce revenire! DeBrincat îi pasează lui Patrick Kane, iar veteranul lui Detroit reia superb.