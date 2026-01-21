Montreal Canadiens, victorie dramatică în faţa lui Minnesota Wild. Cole Caufield, eroul canadienilor - Antena Sport

Cole Caufield (13), alături de coechipierii săi de la Montreal Canadiens / Getty Images

Echipa Montreal Canadiens a învins la limită pe propriul patinoar, cu scorul de 4-3, formaţia Minnesota Wild, marţi seara, în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazdele au marcat golul victorios cu 15 secunde înainte de finalul meciului de la Centre Bell, prin Cole Caufield, aflat la cea de-a 25-a sa reuşită din acest sezon.

Montreal Canadiens, victorie pe final cu Minnesota Wild. Cole Caufield a marcat golul victoriei

Caufield s-a dovedit decisiv şi în meciul de sâmbătă, cu Ottawa Senators, înscriind în prelungiri golul care a adus victoria echipei sale.

COLE CAUFIELD GETS IT DONE WITH 15 SECONDS LEFT ON THE CLOCK ⏰ pic.twitter.com/HKIPqKZtqY

— NHL (@NHL) January 21, 2026

Tot în partida de la Montreal a avut loc şi o fază controversată. Lane Hutson a fost eliminat după ce un jucător de la Minnesota a căzut fără să îl atingă.