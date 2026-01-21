Montreal Canadiens, victorie dramatică în faţa lui Minnesota Wild. Cole Caufield, eroul canadienilor - Antena Sport

Echipa Montreal Canadiens a învins la limită pe propriul patinoar, cu scorul de 4-3, formaţia Minnesota Wild, marţi seara, în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL).
Gazdele au marcat golul victorios cu 15 secunde înainte de finalul meciului de la Centre Bell, prin Cole Caufield, aflat la cea de-a 25-a sa reuşită din acest sezon.
Caufield s-a dovedit decisiv şi în meciul de sâmbătă, cu Ottawa Senators, înscriind în prelungiri golul care a adus victoria echipei sale.
COLE CAUFIELD GETS IT DONE WITH 15 SECONDS LEFT ON THE CLOCK ⏰ pic.twitter.com/HKIPqKZtqY
— NHL (@NHL) January 21, 2026
Tot în partida de la Montreal a avut loc şi o fază controversată. Lane Hutson a fost eliminat după ce un jucător de la Minnesota a căzut fără să îl atingă.
Lane Hutson was assessed a penalty on this play 🫣🫣🫣 pic.twitter.com/7vuxCegx04
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 21, 2026
Într-o altă partidă disputată marţi, Dallas Stars s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 6-2, în faţa formaţiei Boston Bruins, care venea după o serie de şase succese consecutive.
Rezultatele de marţi:
- Columbus Blue Jackets – Ottawa Senators 1-4
- Montreal Canadiens – Minnesota Wild 4-3
- Tampa Bay Lightning – San Jose Sharks 4-1
- Dallas Stars – Boston Bruins 6-2
- Nashville Predators – Buffalo Sabres 3-5
- Winnipeg Jets – St Louis Blues 3-1
- Los Angeles Kings – New York Rangers 4-3
- Edmonton Oilers – New Jersey Devils 1-2
