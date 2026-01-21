Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Montreal Canadiens, victorie dramatică în faţa lui Minnesota Wild. Cole Caufield, eroul canadienilor - Antena Sport

Home | NHL | Montreal Canadiens, victorie dramatică în faţa lui Minnesota Wild. Cole Caufield, eroul canadienilor
VIDEO

Montreal Canadiens, victorie dramatică în faţa lui Minnesota Wild. Cole Caufield, eroul canadienilor

Alex Masgras Publicat: 21 ianuarie 2026, 14:29

Comentarii
Montreal Canadiens, victorie dramatică în faţa lui Minnesota Wild. Cole Caufield, eroul canadienilor

Cole Caufield (13), alături de coechipierii săi de la Montreal Canadiens / Getty Images

Echipa Montreal Canadiens a învins la limită pe propriul patinoar, cu scorul de 4-3, formaţia Minnesota Wild, marţi seara, în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazdele au marcat golul victorios cu 15 secunde înainte de finalul meciului de la Centre Bell, prin Cole Caufield, aflat la cea de-a 25-a sa reuşită din acest sezon.

Montreal Canadiens, victorie pe final cu Minnesota Wild. Cole Caufield a marcat golul victoriei

Caufield s-a dovedit decisiv şi în meciul de sâmbătă, cu Ottawa Senators, înscriind în prelungiri golul care a adus victoria echipei sale.

Tot în partida de la Montreal a avut loc şi o fază controversată. Lane Hutson a fost eliminat după ce un jucător de la Minnesota a căzut fără să îl atingă.

Reclamă
Reclamă

Într-o altă partidă disputată marţi, Dallas Stars s-a impus pe teren propriu, cu scorul de 6-2, în faţa formaţiei Boston Bruins, care venea după o serie de şase succese consecutive.

Rezultatele de marţi:

Accident sinistru în Chiajna. Tânărul lovit de tren, tată a doi copii, se grăbea să ajute un prieten cardiacAccident sinistru în Chiajna. Tânărul lovit de tren, tată a doi copii, se grăbea să ajute un prieten cardiac
Reclamă
  • Columbus Blue Jackets – Ottawa Senators 1-4
  • Montreal Canadiens – Minnesota Wild 4-3
  • Tampa Bay Lightning – San Jose Sharks 4-1
  • Dallas Stars – Boston Bruins 6-2
  • Nashville Predators – Buffalo Sabres 3-5
  • Winnipeg Jets – St Louis Blues 3-1
  • Los Angeles Kings – New York Rangers 4-3
  • Edmonton Oilers – New Jersey Devils 1-2

Hocheiul din NHL continuă LIVE în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 02:00, va avea loc duelul dintre rivalele Montreal Canadiens şi Boston Bruins, de la ora 02:00. Tot duminică, dar de la ora 20:30, va avea loc partida dintre Colorado Avalanche şi Toronto Maple Leafs.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Observator
Cum ar fi încercat să îşi acopere urmele ce doi copii din Timiş suspectaţi că au omorât un băiat de 15 ani
Presupusa amantă a lui David Beckham, reacție vehementă după dezvăluirile lui Brooklyn. A uimit pe toată lumea
Fanatik.ro
Presupusa amantă a lui David Beckham, reacție vehementă după dezvăluirile lui Brooklyn. A uimit pe toată lumea
15:02
Zeljko Kopic, fanul lui Dinamo Zagreb în meciul cu FCSB: “Nu am nimic împotriva lor, dar aşa e normal”
14:57
Gigi Becali, apel disperat: “Bă, dar distrugeți, mă, tată, fotbalul. Terminați cu prostia!”
14:48
VideoLuka Doncic, un nou triple-double! Victorie pentru Los Angeles Lakers pe terenul lui Denver Nuggets
14:32
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Anunţul lui Iuliu Mureşan: “E supărat, dar e decizia lui Pancu”
14:09
Gabriela Ruse, în faţa performanţei carierei: “Îmi voi lăsa inima și sufletul acolo, pe teren”
14:08
Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne. Imagini superbe cu cei doi campioni: “E incredibil”
Vezi toate știrile
1 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 2 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 3 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 4 Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 5 Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație 6 Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham