„Ești ceea ce mănânci”, e sloganul pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Fotbaliștii lui Lucescu se simt fresh înaintea bătăliilor cu Canada și Cipru. În vacanță au avut mereu grijă la dieta lor, să nu se trezească cu kilograme în plus.
Lucescu își dorește mereu jucători fresh și plini de energie la națională.
„(La ce te gândești când auzi cuvântul ‘fresh’) Pur și simplu mă simt eu fresh”, a spus Deian Sorescu.
„Proaspăt”, a spus și Alexandru Mitriță.
„Fresh de portocale”, a declarat și Andrei Borza.
Tot Lucescu le-a cerut fotbaliștilor României să aibă mereu grijă la ce mănâncă. „Ești ceea ce mănânci”, e sloganul pentru Stanciu, Mitriță sau Marin.
„Mănânc sănătos și asta sunt și de fel”, a declarat Marius Marin.
„Dacă nu mănânci sănătos, nu poți să dai randament pe teren”, a declarat Alexandru Mitriță.
„Este foarte importantă alimentația, cu asta te hrănești, prinzi energie”, a declarat Deian Sorescu.
- Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească
- Tricolorii naţionalei U16 au mereu grijă la ce mănâncă. Selecţionerul îi îndrumă
- Jucătorii de la naţională au spus ce înseamnă pentru ei să iubească România!
- Cei mai mici dintre suporterii naţionalei, prezenţi la primul antrenament al lui Mircea Lucescu
- În mâinile lui Curelea, Iencsi şi Dulcea stau noile generaţii de jucători de la naţionala României!