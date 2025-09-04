„Ești ceea ce mănânci”, e sloganul pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu - Antena Sport

„(La ce te gândești când auzi cuvântul ‘fresh’) Pur și simplu mă simt eu fresh” , a spus Deian Sorescu.

Lucescu își dorește mereu jucători fresh și plini de energie la națională.

Fotbaliștii lui Lucescu se simt fresh înaintea bătăliilor cu Canada și Cipru. În vacanță au avut mereu grijă la dieta lor, să nu se trezească cu kilograme în plus.

Tot Lucescu le-a cerut fotbaliștilor României să aibă mereu grijă la ce mănâncă. „Ești ceea ce mănânci”, e sloganul pentru Stanciu, Mitriță sau Marin.

„Mănânc sănătos și asta sunt și de fel”, a declarat Marius Marin.

„Dacă nu mănânci sănătos, nu poți să dai randament pe teren”, a declarat Alexandru Mitriță.