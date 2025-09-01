Jucătorii de la naţională au spus ce înseamnă pentru ei să iubească România! - Antena Sport

Copiii i-au copleşit cu dragostea lor pe fotbaliştii din naţionala României. Le-au dat toată energia înaintea jocurilor cu Canada şi Cipru. “Cum îţi iubeşti familia, aşa trebuie să iubeşti şi naţionala”, spune Mitriţă!

“Hai, România!!!” E strigătul de luptă cu care micii fani ai naţionalei i-au întâmpinat pe fotbaliştii lui Lucescu. Jucătorii i-au chemat pe puşti pe Arena Naţională, cu Canada.

Reporter: Cât de mult va conta susţinerea fanilor şi atmosfera de la meciul cu Canada?

Alex Mitriţă: Enorm, da! Vreau să mă gândesc şi la meciul contra celor de la Canada ca la un meci oficial.

Andrei Borza: Să fie în număr cât mai mare şi să ne susţină tot meciul