Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorii de la naţională au spus ce înseamnă pentru ei să iubească România! - Antena Sport

Home | Suporter.as.ro | Jucătorii de la naţională au spus ce înseamnă pentru ei să iubească România!

Jucătorii de la naţională au spus ce înseamnă pentru ei să iubească România!

Publicat: 1 septembrie 2025, 21:26

Comentarii
Jucătorii de la naţională au spus ce înseamnă pentru ei să iubească România!

Copiii i-au copleşit cu dragostea lor pe fotbaliştii din naţionala României. Le-au dat toată energia înaintea jocurilor cu Canada şi Cipru. “Cum îţi iubeşti familia, aşa trebuie să iubeşti şi naţionala”, spune Mitriţă!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hai, România!!!” E strigătul de luptă cu care micii fani ai naţionalei i-au întâmpinat pe fotbaliştii lui Lucescu. Jucătorii i-au chemat pe puşti pe Arena Naţională, cu Canada.

Reporter: Cât de mult va conta susţinerea fanilor şi atmosfera de la meciul cu Canada?

Alex Mitriţă: Enorm, da! Vreau să mă gândesc şi la meciul contra celor de la Canada ca la un meci oficial.

Andrei Borza: Să fie în număr cât mai mare şi să ne susţină tot meciul

Reclamă
Reclamă

Şi mascota Ronny şi-a încordat muşchii pentru naţională. Iar jucătorii le-au povestit copiilor ce înseamnă dragostea pentru tricoul României.

Reporter: Ce înseamnă să iubeşti România?

Deian Sorescu: Tot. E ţara ta, unde te-ai născut, unde ai crescut, unde te-ai dezvoltat, absolut tot

O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curteO familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
Reclamă

Marius Marin: Cel mai frumos sentiment

Alex Mitriţă: Cum îţi iubeşti familia, aşa trebuie să iubeşti şi această echipă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Observator
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
21:24
Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea după accidentare: “Poate e mai bine așa”
21:15
LIVE TEXTFarul – Petrolul 0-0. “Lupii galbeni” au avut o bară! Ocazii mare şi pentru constănţeni
21:07
Gigi Becali i-a răspuns lui Cristi Balaj după ce preşedintele lui CFR Cluj i-a propus un jucător la FCSB!
21:01
Anunț oficial despre situația lui Daniel Bîrligea. Decizia luată de Mircea Lucescu și staff-ul său
20:55
Florin Tănase: “Trebuie să luăm pe rând meciurile cu Canada şi Cipru şi să le câştigăm”
20:36
Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”