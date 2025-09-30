Puştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren - Antena Sport

Mănânci bine, joci bine! E motto-ul care dă energie la naţionala de tineret! Puştii lui Curelea sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren.
La naţionala de tineret, jucătorii României sunt atenţi la dietă şi îşi aleg cu grijă alimentele.
“Cu cât mai sănătos mănânci zi de zi, cu cât mai bine performezi, mai multă energie ai pe teren”.
“Alimentatia este pe primul loc, ce mănânci. Aşa te regăseşti şi în teren, mănânci ceva bun, eşti mai uşor în teren”
“Daca mănânci sănătos, eşti mai uşor, te simţi mai bine”
Prin cumpărături, fotbaliştii ajută şi micile cluburi, în liga punctelor. Dar o poate face oricine.
Cei care fac cumpărături pot dona punctele către echipele lor favorite. Aceste puncte înseamnă echipamente şi sanse pentru copiii de la toate cluburile înscrise. Şcolile de fotbal au nevoie de aceste puncte importante.
“Familia mea a făcut tot posibilul ca eu să ajung acum să joc pentru echipa naţională”
- Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal
- Start în noul sezon al Ligii Punctelor! Puştii vor avea ocazia să evolueze în fotbal
- „Ce nu te doboară, te face mai puternic”, e mesajul suporterilor care susțin necondiționat România
- „Ești ceea ce mănânci”, e sloganul pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu
- Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească