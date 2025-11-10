Românii vor revanşa în Bosnia şi îi cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare - Antena Sport

Închide meniul
Românii vor revanşa în Bosnia şi îi cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare

Românii vor revanşa în Bosnia şi îi cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare
Românii vor revanşa în Bosnia şi îi cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare

Radu Constantin Publicat: 10 noiembrie 2025, 21:15

Cu energie spre Mondial! Românii vor revanşa în Bosnia şi îi cheamă pe fani cu San Marino, cu gândul la calificare.

Învinsă de Bosnia cu un şut pe poartă la Bucureşti, România lui Lucescu vrea să dea lovitura la Zenica şi să meargă în America. “Este normal că simţim această nevoie de a câştiga acolo”, spune Mihăilă. “Cred că e un pic şi de revanşă, dar nu vreau să o consider în totalitate o revanşă. Vreau să o luăm meci cu meci. La sfârşit când tragem linia să ne îndeplinim obiectivul”, a spus şi Deian Sorescu.

Cu o victorie în Bosnia, România are şanse mari să termine pe primele două locuri şi aşteaptă un stadion plin de energie la Ploieşti, cu San Marino. “Să ne susţină, să fie alături de noi, să creadă în noi”, “Suntem bucuroşi că sunt alături de noi”, spun jucătorii naţionalei. Mihăilă s-a gândit şi la ce ar pune în coş facă ar ieşi la cumpărături pentru tot vestiarul naţionalei: “Avocado dimineaţa cu ouă, la prânz paste integrale sau paste normale, iar seara peşte somon cu ceva orez”.

