Start în noul sezon al Ligii Punctelor! Puştii vor avea ocazia să evolueze în fotbal - Antena Sport

S-a dat startul în noul sezon al Ligii Punctelor. Cumpărăturile se transformă în puncte şi ajung la copiii care au nevoie de ghete, echipamente şi alte obiecte necesare la antrenamente.

Mulţi dintre fotbaliştii care joacă azi în naţionalele României au dat de greu când s-au apucat.

Alex Mitriţă: Ştiu când eram mic că nu aveam echipament, nu aveam ghete de fotbal, nu aveam mingi de fotbal, nu aveam nimic

Alexandru Ciobanu, selecţioner U16: Nu erau terenuri sintetice, am prins teren de zgură, teren de nisip şi chiar ciment

Cei tineri au prins vremuri mai bune. Dar nu toţi copiii sunt norocoşi.