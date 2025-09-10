Start în noul sezon al Ligii Punctelor! Puştii vor avea ocazia să evolueze în fotbal - Antena Sport

Închide meniul
Start în noul sezon al Ligii Punctelor! Puştii vor avea ocazia să evolueze în fotbal

Publicat: 10 septembrie 2025, 21:05

S-a dat startul în noul sezon al Ligii Punctelor. Cumpărăturile se transformă în puncte şi ajung la copiii care au nevoie de ghete, echipamente şi alte obiecte necesare la antrenamente.

Mulţi dintre fotbaliştii care joacă azi în naţionalele României au dat de greu când s-au apucat.

Alex Mitriţă: Ştiu când eram mic că nu aveam echipament, nu aveam ghete de fotbal, nu aveam mingi de fotbal, nu aveam nimic

Alexandru Ciobanu, selecţioner U16: Nu erau terenuri sintetice, am prins teren de zgură, teren de nisip şi chiar ciment

Cei tineri au prins vremuri mai bune. Dar nu toţi copiii sunt norocoşi.

Atanas Trică: Eu am avut noroc şi am jucat la 2 cluburi, unul la Bucureşti, unul la Craiova, care au avut condiţii destul de bune

Matteo Duţu: Am început la Lazio şi condiţiile erau bune, perfecte

Liga Punctelor sprijină cluburile de copii şi juniori. Cei care fac cumpărături pot dona punctele către clubul favorit. Ele înseamnă echipamente şi şanse pentru puşti să crească, să evolueze în sportul pe care-l iubesc. Anul trecut au fost peste 1.100 de cluburi înscrise şi au fost donate puncte în valoare de 3.3 milioane de lei!

Costin Curelea: Mă bucură această iniţiativă

Bogdan Ungureanu, România U19: Hai să facem o faptă bună şi să ajutăm fiecare copil să aibă un echipament

Yanis Pîrvu, România U19: Hai să facem copiii fericiţi şi să donăm

 

