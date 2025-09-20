7 români iau startul la China Smash 2025, super-turneul transmis exclusiv în AntenaPLAY (25 septembrie - 5 octombrie) - Antena Sport

China Smash 2025 este cel mai tare turneu de tenis de masă din această perioadă şi competiţia ce se va desfăşura în perioada 25 septembrie – 5 octombrie va fi exclusiv în AntenaPLAY.
La startul turneului cu premii totale de 2.050.000 de dolari se vor afla şi şapte sportivi din România, doi pe tabloul principal şi alţi cinci în calificări.
7 români iau startul la China Smash 2025
Bernadette Szocs, Eliza Samara (tabloul principal), Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Iulian Chiriţă, Eduard Ionescu şi Ovidiu Ionescu (calificări) sunt jucătorii din ţara noastră care vor evolua în competiţia ce va avea loc la Beijing.
Premiile vor fi unele extrem de importante pentru tenisul de masă. Campionii vor încasa câte 135.000 de dolari şi 2.000 de puncte, finaliştii vor primi 68.000 de dolari şi 1.400 de puncte, iar semifinaliştii vor pune mâna pe 34.000 de dolari şi 700 de puncte.
Pe cele două tablouri de simplu se vor afla la start cei mai buni 10 jucători din clasamentele masculin şi feminin, printre care Lin Shidong, Wang Chuqin, Hugo Calderano, Sun Yingsha, Wang Manyu sau Chen Xingtong.
- adina diaconu
- andreea dragoman
- bernadette szocs
- china smash 2025
- eduard ionescu
- eliza samara
- iulian chirita
- ovidiu ionescu
- Bernadette Szocs a dat cărţile pe faţă despre momentul cumplit al carierei: “Am rămas cu o traumă de acolo”
- Bernadette Szocs – Sun Yingsha 1-3. Cea mai bună jucătoare a lumii a eliminat-o pe româncă de la WTT Champions Macao
- Eliza Samara, eliminată de la WTT Champions Macao! Bernadette Szocs e în optimi
- Final superb de meci! Bernadette Szocs, calificare în optimi la WTT Champions Macao cu mai multe puncte spectaculoase
- Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Macao 2025. Dueluri tari, exclusiv în AntenaPLAY