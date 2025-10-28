Bernadette Szocs, bucuria uriaşă după una dintre cele mai mari victorii ale carierei, 3-0 cu Chen Xingtong - Antena Sport

Bernadette Szocs a obţinut una dintre cele mai mari victorii ale carierei. În primul tur de la WTT Champions Montpellier, cea mai bună româncă a momentului a învins-o pe Chen Xintong, cu un extrordinar 3-0, live în AntenaPLAY.
Dacă primele două seturi au fost echilibrate, 11-7, 12-10, ultimul a fost o demonstraţie de forţă a lui Szocs, care s-a impus cu 11-2, finalul fiind unul extraordinar pentru ea.
Bernadette Szocs, bucuria uriaşă după una dintre cele mai mari victorii ale carierei
Szocs a urlat de bucurie şi s-a prăbuşit apoi la pământ, fiind parcă şi ea uimită de modul în care a învins-o pe sportiva din China, principala favorită a turneului.
“Sunt foarte fericită că am reuşit să o înving din nou, nu este prima oară când câştig în faţa ei. Am fost optimistă şi am jucat fiecare minge. Am încercat să mă simt bine la masă la fiecare punct şi totul a mers în favoarea mea.
De câte ori joc împotriva unei sportive din China, încerc să mă gândesc că nu sunt din China, că sunt adversare ca oricare altele şi încerc să mă simt bine. Nu mă tem de ele.
Îmi place foarte mult în Franţa, aici la Montpellier. Simt că lumea mă iubeşte aici şi cred că anul trecut am avut unul dintre cele mai bune turnee ale mele”, a spus Szocs, la finalul meciului.
Rezumatul meciului Bernadette Szocs – Chen Xingtong 3-0
În turul următor, Bernadette Szocs o va întâlni pe învingătoarea dintre Ying Han şi Sabine Winter.
