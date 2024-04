Bernadette Szocs - Mariam Alhodaby LIVE VIDEO (luni, 08:50, AntenaPLAY). Bernie debutează la Cupa Mondială Macao 2024 - Antena Sport

Reclamă

Diaconu va evolua tot luni (ora 15:00), în Grupa 2, cu a doua jucătoare a lumii, Wang Manyu. Din grupa Adinei mai face parte Manika Batra. Eliza Samara se va duela în Grupa 8 cu Hina Hayata, ocupanta locului 6 mondial, şi cu Sabine Winter.

Format inedit la Cupa Mondială Macao 2024

Formatul competiţiei este unul inedit. Pe fiecare tablou vom avea câte 48 de sportivi prezenţi. În prima fază, aceştia vor fi împărţiţi în 16 grupe de câte 3, iar calificarea o vor obţine doar câştigătorii grupelor.

Jucătorii vor juca fiecare cu fiecare, iar partida va avea patru jocuri, scorurile posibile fiind 4-0, 3-1 sau 2-2. La final, câştigătorul grupei va merge mai departe, în fazele eliminatorii, în urma cărora vom afla campionii din China.

