Bernadette Szocs și Elizabeta Samara joacă mâine în AntenaPLAY la WTT Champions Montpellier. Programul româncelor - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Bernadette Szocs și Elizabeta Samara joacă mâine în AntenaPLAY la WTT Champions Montpellier. Programul româncelor

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara joacă mâine în AntenaPLAY la WTT Champions Montpellier. Programul româncelor

Andrei Nicolae Publicat: 27 octombrie 2025, 14:12

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara joacă mâine în AntenaPLAY la WTT Champions Montpellier. Programul româncelor

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, în timpul unui meci / Facebook Federația Română de Tenis de Masă

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara revin în acțiune după ce au cucerit medalia de argint la echipa națională la Campionatul European de tenis de masă pe echipe. Cele două sportive participă începând de mâine la WTT Champions Montpellier, competiție care va fi transmisă în exclusivitate în AntenaPLAY.

Szocs și Samara urmează să debuteze mâine în turneul care se va disputa în “hexagon”, în arena Sud de France. Ambele vor avea parte de dueluri extrem de tari din care pleacă din postura de outsidere.

Abonații AntenaPLAY pot vedea meciurile româncelor de la Montpellier aici

Când joacă Bernadette Szocs și Elizabeta Samara la Montpellier

Prima sportivă română care intră în scenă va fi Szocs, ocupanta locului 16 la nivel mondial. “Tricolora” va avea parte de cea mai dificilă misiune posibilă, pentru că va da peste principala favorită a competiției, Chen Xingtong, locul 3 mondial WTT. Meciul lui Szocs va avea loc mâine de la ora 14:00.

La puțin timp distanță, Elizabeta Samara o va întâlni pe Mima Ito, japoneza care e favorită 7 a competiției din Franța. Nipona este pe locul 9 mondial. Partida Elizei va avea loc tot mâine, de la ora 15:10.

Programul româncelor la WTT Champions Montpellier

  • Bernadette Szocs – Chen Xingtong (China), marți, ora 14:00
  • Elizabeta Samara – Mima Ito (Japonia), marți, ora 15:10
