Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Campionatul European Echipe Seniori e LIVE în AntenaPLAY (12-19 octombrie). Programul României - Antena Sport

Home | Tenis de masă | Campionatul European Echipe Seniori e LIVE în AntenaPLAY (12-19 octombrie). Programul României

Campionatul European Echipe Seniori e LIVE în AntenaPLAY (12-19 octombrie). Programul României

Publicat: 9 octombrie 2025, 12:54

Comentarii
Campionatul European Echipe Seniori e LIVE în AntenaPLAY (12-19 octombrie). Programul României

Bernadette Szocs şi Eduard Ionescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Campionatul European Echipe Seniori se va desfăşura în perioada 12-19 octombrie, la Zadar, iar competiţia în care România se va afla pe tablourile masculin şi feminin va fi live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Echipa feminină a României, vicecampioana europeană en titre, este pe primul loc în clasamentul european din luna iunie. Echipa masculină este pe locul al șaselea în clasamentul european din luna iunie. La ultima ediție, din Malmo, tricolorii au avut un parcurs până în optimile de finală.”, se arată pe frtmromania.ro.

Campionatul European Echipe Seniori e LIVE în AntenaPLAY

Pe tabloul feminin, România este favorita 1 şi echipa este formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia. Pe tabloul masculin, tricolorii sunt favoriţi 6 şi vor fi reprezentaţi de Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate.

Fetele sunt în Grupa A, alături de Luxemburg şi Ţara Galilor, în timp ce băieţii sunt în Grupa F, alături de Slovacia şi Olanda.

Programul României de pe tabloul feminin

  • România – Țara Galilor, duminică, ora 20:00
  • România – Luxemburg, luni, ora 20:00

Programul României de pe tabloul masculin

  • România – Olanda, duminică, ora 11:00
  • România – Slovacia, luni, ora 17:00

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Observator
Trei pași care pot transforma complet veniturile unui hotel românesc
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a României cu Moldova! Surprizele uriașe ale lui Mircea Lucescu. Exclusiv
13:52
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
13:31
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
13:14
Carlos Sainz a dezvăluit detaliul care îl macină în Formula 1: “Pentru mine, exagerează puțin”
12:34
Prunea, reacţie halucinantă după ce Lucescu a fost la un pas să pice în conferinţă: “Să cheme un preot”
12:29
NEWS ALERTIrina Begu, anunț despre viitorul carierei sale: “Am decis să iau o pauză”
12:23
VideoCafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1!
Vezi toate știrile
1 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 2 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 3 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 4 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot” 5 Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul conducător al echipei care i-a lansat pe Rădoi, Dănciulescu și Adi Ilie 6 Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţăAdrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă