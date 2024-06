Ioana Sîngeorzan - Elisaver Terpou LIVE VIDEO (13:30), în calificări, la WTT Star Contender Ljubljana 2024. Programul românilor - Antena Sport

Programul românilor la WTT Star Contender Ljubljana 2024, LIVE în AntenaPLAY! Când joacă românii în calificările din Slovenia Ioana Sîngeorzan / FR Tenis de masă Iată programul românilor la WTT Star Contender Ljubljana 2024, competiţie care va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY. Trei români vor juca în calificări, începând de marţi, 11 iunie. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Elena Zaharia, Ioana Sîngeorzan şi Eduard Ionescu sunt cei trei reprezentanţi ai României în calificările de la WTT Star Contender Ljubljana 2024. Abonaţii AntenaPLAY pot vedea aici meciurile de la WTT Star Contender Ljubljana 2024! Programul românilor la WTT Star Contender Ljubljana 2024, LIVE în AntenaPLAY! Când joacă românii în calificările din Slovenia Prima care intră în concurs este Ioana Sîngeorzan, cea care va juca de la ora 13:30 cu Elisaver Terpou, din Grecia, în cazul în care se va califica în turul secund, ea o va întâlni pe Izabela Lupulesku din Serbia, jucătoare care stă în primul tur. Elena Zaharia va juca şi ea marţi în calificările de la WTT Star Contender Ljubljana 2024. Ea o va întâlni pe Dora Madarasz din Ungaria, de la 17:10. Dacă se va impune, ea o va întâlni pe Charlotte Lutz din Franţa, o altă jucătoare care stă în primul tur. România are un reprezentant şi pe tabloul masculin. Eduard Ionescu va juca în primul tur al calificărilor din Slovenia contra lui Paul Drinkhall din Anglia, de la 17:45. câştigătorul acestui meci va juca în turul secund contra învingătorului din partida Samuel Kulzycki – Youssef Abdel-Aziz. Reclamă

