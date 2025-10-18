Prima reacţie a tricolorelor după calificarea uriaşă a României în finala Campionatului European! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 18 octombrie 2025, 19:35

Andreea Dragoman şi Bernadette Szocs după victoria fantastică a României cu Olanda / captura AntenaPLAY

După ce au învins Olanda cu 3-0 în semifinala transmisă în direct în AntenaPLAY, Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman au dat un scurt interviu chiar lângă masa de joc.

Fetele noastre se pregătesc acum pentru finala cu Germania, care va fi în direct în AntenaPLAY duminică, de la ora 14:00.

Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman, interviu după calificarea fantastică a României în finala Campionatului European!

“A fost foarte greu, dar am crezut în noi, am dat tot ce am avut mai bun şi în final am câştigat”, a spus Bernadette Szocs imediat după victoria fantastică a României, cu 3-0, cu Olanda.

(n.r: Câteva cuvinte despre următorul adversar, Germania, aşteptările voastre legate de finală) Ştim că va fi un meci greu împotriva Germaniei, dar suntem foarte motivate, pentru că la ultima ediţie am pierdut în meciul cu ele, aşa că vrem revanşa”, a spus Andreea Dragoman.

Bernadette Szocs a învins-o cu 3-2 pe Li Jie, Eliza Samara a învins-o cu 3-1 pe Britt Eerland, iar Andreea Dragoman a “spulberat-o”, cu 3-0, în ultimul meci pe Shuohan Men.

